Испугался партизан: коллаборант сальдо внезапно покинул пост и пошел "лечиться"
Источник:телеграм Сергея Братчука
Гауляйтер временно оккупированной Херсонщины владимир сальдо решил покинуть пост и пойти на больничный. Однако это не спасет его от народных мстителей.
К тому же, как заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, сальдо теперь находится в списке предателей ФСБ России.
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Братчук предположил, что гауляйтер временно оккупированного Херсона просто услышал, что находится на первом месте в партизанском списке на уничтожение.
Сам владимир сальдо заявил, что его просто заставили пойти на больничный, потому что врачи настояли на немедленной госпитализации.
Обсудив с Председателем Правительства коллегами, решил согласиться с предложениями врачей,
– сказал он.
Теперь исполнять обязанности "председателя" Херсонской области будет сергей елисеев.
Какая ситуация на Юге
русские захватчики начали накапливать свои силы на Юге Украины. Часть вражеского войска везут на "ротацию" в сторону Херсона и Крыма, но до полуострова не довозят. Как рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, если внимательно посмотреть на эту "ротацию", то российских военных действительно изолируют по Геническу, на Арбатской стрелке.
Фактически это место – тупиковое для россиян, поскольку омывается Азовским морем и соединения с временно оккупированным Крымом нет,
– объяснил он.
И подчеркнул, что оттуда некуда бежать. Если позволят уехать в Крым – военные убегут. Так, чтобы не допустить дезертирства, их обманом селят в Геническе.
россияне деморализованы
Хлань также добавил, что войска агрессора загоняют туда на туристические базы, которые они захватывают, и размещают их там. Однако для военных россии – это такое гетто, откуда у них нет возможности убежать. После "отдыха", их снова отправляют на линию фронта. Так что состояние военных россии чрезвычайно деморализовано.
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