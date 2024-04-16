На оккупированной части Запорожья взорвали местного депутата-коллаборанта Якименко
Во временно оккупированной части Запорожской области взорвали местного коллаборанта Антона Якименко. Он во время так называемых местных "выборов" на оккупированных территориях баллотировался и вошел в первую тройку кандидатов от партии Путина "Единая Россия".
Об инциденте ориентировочно в 14:22 16 апреля сообщил еще один предатель Владимир Рогов, который в Украине приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество государству-агрессору.
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Что известно о подрыве коллаборанта в Запорожье
Коллаборант и пропагандист Рогов заявил, что якобы на оккупированной территории Запорожья состоялся очередной "теракт". В частности, будто бы украинская сторона взорвала так называемого "депутата" Акимовского окружного совета".
Буквально за менее чем 15 минут Рогов заявил, что говорится об Антоне Якименко.
Член партии "Единая Россия". На "выборах" в местные "органы власти" он вошел в первую тройку избирательного списка этой партии. Является "руководителем" подразделения государственного унитарного предприятия "Государственный зерновой оператор "Акимовское",
– заявил предатель.
То есть Якименко непосредственно причастен к похищению Россией украинского зерна с временно оккупированных территорий.
Якименко взорвали на оккупированных территориях
Российские пропагандисты сразу обвинили в преступлении Украину. Рогов через час уже сообщил якобы "подробности" покушения. В частности, что:
- взрывное устройство разместили на уровне головы и прикрепили к воротам;
- оно сработало в момент, когда "депутат" открыл ворота, чтобы заехать автомобилем во двор.
О состоянии коллаборанта Рогов не сообщил.
Что известно о предателе Антоне Якименко
- Издание "Риа Юг" ранее писало об Антоне Якименко. В частности, что ему 37 лет. Он до российской оккупации работал в Запорожье полицейским, однако его оттуда выгнали из-за того, что был нечистым на руку.
- Во время оккупации начал работать на российских захватчиков. В частности, грабил местных фермеров и их склады.
- Работал Якименко, вероятно, на кадыровцев. Последние активно спонсировали его в партии "Единая Россия".