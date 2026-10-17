Украина систематически проводит атаки на российские нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие предприятия, а также на инфраструктуру, от которой зависит работа государственных служб. Такие атаки могут создавать для Кремля проблемы не только с топливом, но и с управлением страной и обеспечением армии.

Политтехнолог Тарас Загородний для 24 Канала объяснил, почему нефтеперерабатывающие, газовая инфраструктура и дата-центры стали важными целями Украины, способны ли технологические удары нивелировать преимущество России в мобилизационном ресурсе и как атаки по российскому тылу могут повлиять на позицию Дональда Трампа и готовность Европы финансировать украинскую оборону.

Тройной удар по устоям империи

Украина продолжает системно разрушать ключевые элементы российской экономики и инфраструктуры. По словам Тараса Загороднего, удары по объектам в Сургуте, Ханты-Мансийске, Рязанской и Владимирской областях демонстрируют переход к новой фазе войны.

Мишенями становятся три главных опоры, на которых держится российская недоимперия: нефтепереработка, газопереработка и дата-центры.

Уничтожение газовых активов, в частности предприятий, занимающихся дегазацией и подготовкой газа за Уралом, является логическим продолжением атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Однако настоящей катастрофой для государственного управления России становится вывод из строя ИТ-инфраструктуры. Дата-центры обеспечивают работу банков, судов и военной логистики.

Например, российские сервисы вроде "Яндекса" активно используются для расчета траекторий и маршрутов в военных целях. Их парализация в сочетании с дефицитом дизельного топлива и газа создает эффект тройного бинго, который ведет страну к коллапсу.

Последствия ударов по ключевым объектам России: смотреть видео

Почему мобилизационный ресурс больше не имеет значения

На фоне этих событий заявления Дональда Трампа о том, что у Украины якобы нет шансов из-за огромного мобилизационного потенциала России, выглядят оторванными от реальности. Загородний подчеркивает, что Украина давно ведет асимметричную войну, где симметричное сравнение количества солдат теряет смысл.

Армия не существует отдельно от государственного аппарата или гражданской экономики. Если в стране останавливается экономика, исчезает топливо для техники, а государственный аппарат теряет способность управлять процессами из-за уничтоженных серверов, наличие даже сорока миллионов потенциальных призывников не поможет.

Хаос внутри страны неизбежно перекидывается на армию, делая ее неспособной к ведению организованных боевых действий.

Оценивая риторику Дональда Трампа в отношении Украины и его критику ударов по российским НПЗ, политтехнолог советует не воспринимать эти слова как окончательный приговор. Главная черта Трампа – это создание ситуации неопределенности. Он тестирует реакции оппонентов и союзников, чтобы впоследствии принять решение, которое даст ему наибольшее преимущество.

Американская политика всегда предусматривает несколько сценариев развития событий. То, что говорилось несколько месяцев назад, может кардинально измениться в зависимости от новых исходных данных. Успешные действия Украины по уничтожению российских тылов являются именно таким новым фактором, который заставляет Вашингтон пересматривать свои подходы.

Недовольство Трампа ударами по НПЗ лишь подтверждает их эффективность: Россия действительно приближается к коллапсу, и Запад пока не знает, как с этим работать.

Европейский страх как стимул для финансирования

Пока в США продолжается предвыборная турбулентность, Европа сталкивается с необходимостью брать на себя большую ответственность за поддержку Украины. Загородний отмечает, что европейские страны располагают колоссальными финансовыми ресурсами. Если в начале полномасштабного вторжения они смогли потратить более 200 миллиардов евро на закупку энергоносителей, то найти средства для украинской армии вполне реально.

Наибольшую эффективность демонстрируют страны Балтии, которые направляют значительный процент своего ВВП на помощь Киеву, понимая, что это инвестиция в собственную безопасность.

Зато большие европейские игроки начинают действовать преимущественно тогда, когда испытывают страх – будь то перед непредсказуемостью американской политики или перед российской угрозой.

Кроме того, Украина получает новые рычаги влияния на европейских политиков. Намеки Владимира Зеленского на то, что именно Киев теперь определяет безопасность функционирования российских НПЗ и газопроводов, являются четким сигналом для таких деятелей, как лидер немецкой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.

Любые попытки договориться с Россией о поставках энергоносителей в обход интересов Украины обречены на провал, ведь физическая безопасность этих маршрутов теперь зависит от решений украинского командования.