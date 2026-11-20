Военные колонны российской армии ежедневно несут потери в виде транспортных средств снабжения на трассе Р-280 "Новороссия". Весь поток техники скопился на одной автодороге после остановки движения по Крымскому мосту.

По информации партизанского движения "Атеш", данные поступили непосредственно от их агентов из состава группировки войск противника "Днепр".

Какие подробности?

На магистрали все чаще горят армейские тягачи, цистерны и грузовики обеспечения, которые вынуждены передвигаться под открытым небом без надлежащего прикрытия.

Силы обороны Украины постоянно получают актуальные координаты перемещения вражеской техники. Партизаны отмечают, что концентрация сотен машин на единственной доступной дороге превратила логистические колонны захватчиков в удобную мишень для регулярных ударов.

Критические сбои в снабжении оккупантов

Острые перебои с топливом и боеприпасами испытывают подразделения захватчиков вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском направлении. Сами военные противника признают безысходность ситуации из-за отсутствия альтернативных путей сообщения.

После того как мост перекрыли, весь поток направили по одной трассе. Машины едут колоннами, спрятаться негде. Потери транспорта растут с каждым днем, а боекомплект и топливо поступают с большими перебоями,

– заявил один из российских военнослужащих.

Любая задержка или очередное попадание на отдельных участках трассы парализует снабжение российских войск на длительное время.

Агенты сопротивления продолжают круглосуточно фиксировать маршруты передислокации живой силы и техники врага, передавая эти сведения украинским военным.

Удары по мостам изолируют группировки врага

Как уже сообщалось на нашем сайте, утром 16 ноябряСилы обороны нанесли удар по автомобильной части Крымского моста, почему конструкция заметно изменила наклон, а движение транспорта было полностью остановлено.

Это отрезало прямое автомобильное сообщение через Керченский пролив и вынудило вражеское командование направить весь грузопоток по сухопутному маршруту.

Напомним, ранее мы писали о серии точных атак на ключевые узлы вражеской логистики. В частности, поражение переправы через реку Миус в Ростовской области и повреждение моста у Гусельщикова привели к многокилометровым пробкам, лишив захватчиков возможности быстро перебрасывать резервы на южный фронт.