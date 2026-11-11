Российские оккупанты в Луганской области довели угольную промышленность до коллапса: со сокращением добычи в 2026 году на 65 %. Из-за остановки водоотлива шахты затопляются, а предприятия накапливают миллиардные долги.

В Главном управлении разведки сообщили, что многолетняя грабительская политика России привела к глубокому кризису всего промышленного комплекса оккупированного региона. Хищническое выкачивание ресурсов без инвестиций в модернизацию парализовало не только угледобывающую отрасль, но и металлургию, машиностроение, химическую промышленность и энергетику.

Массовое закрытие шахт и финансовая дыра

Ярким свидетельством упадка стало полное прекращение работы российской компании "Донецкие угли".

Кроме того, существенно ухудшились показатели так называемого топливно-энергетического комплекса "Родина", ключевым активом которого является захваченная Белореченская шахта. Для продолжения своей деятельности эта группировка требует не менее 1,5 миллиарда рублей финансовой помощи.

Захватчики уже признали свою беспомощность и прогнозируют падение годовых объемов добычи угля в 2026 году на 65% по сравнению с предыдущим годом.

Выполнить планы, начертанные на 2027 год, оккупационная администрация также не в состоянии. Сами коллаборационисты жалуются на острую нехватку средств, невозможность получить кредиты, отток квалифицированных кадров и задолженность перед горняками.

Экологические угрозы и отток населения

Коллапс промышленности привел к стремительному обнищанию местных жителей. Потеря рабочих мест и регулярные невыплаты зарплат вынуждают трудоспособное население уезжать из оккупированных городов в поисках заработка.

Параллельно регион приближается к экологической катастрофе. Из-за остановки очистных и дренажных систем шахты затопляются водами, перенасыщенными железом, сульфатами, хлоридами и тяжелыми металлами.

Попадание таких выбросов в подземные горизонты грозит отравлением питьевой воды, проседанием грунта под жилой застройкой и уничтожением плодородных сельскохозяйственных земель.

К слову, сама же Россию охватил логистический кризис. Транспортные проблемы бьют по экспорту и доходам металлургов. Массовые железнодорожные задержки привели к падению экспорта и скачку логистических расходов на 30%.