Коллеги вмиг стали врагами: как переправа в Крыму сыграла с Украиной плохую шутку

Ровно 8 лет назад, 20 февраля 2014 года Россия начала аннексию украинского Крыма. Произошел насильственный захват воинских частей, пограничных подразделений и стратегических объектов.

В итоге случился незаконный референдум под дулами автоматов. Фальшивое братство завершилось реальным вторжением.

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В 2011 году словосочетание "братские народы" еще не вызывало такого отвращения в обществе, а пограничники Украины и России частенько проводили на границе совместные учения. Более того, упрощенное пересечение границы было одним из приоритетов тогдашней пограничной политики.

На Керченской переправе хотели упростить пересечение

Пункт пропуска для паромного сообщения "Крым-Кубань" более известен в народе как Керченская переправа. Морская магистраль на востоке Крыма продолжала автомобильные и железнодорожные пути между 2 странами.

Более 5 километров по морским просторам за 30 минут. В разгар туристического сезона здесь выстраивались огромные очереди. Несмотря на это, уютный уголок на пароме был доступным для всех.

В 2011 году Украина и Россия начали упрощать процедуру пересечения украинско-российской границы. Мол, чтобы разгрузить терминалы по обе стороны Керченского пролива.

Обычно, все пассажиры проходили паспортный контроль дважды – на въезд и на выезд. По новым правилам, это должно было осуществляться лишь 1 раз – общим украинско-российским нарядом.

Это конечно сокращает время, увеличивает количество паромных рейсов и создает комфортные условия для граждан,

– говорил тогда начальник управления по Госпогранслужбе Украины.

Чтобы отшлифовать технологию организовали обучающий тренинг на модули, где работа была, как говорится, бок о бок. Подобные модули впоследствии должны были заработать вдоль всей границы с Россией.

По словам тогдашнего руководителя пограничной службы российского ФСБ, Россия выстраивала технологии, которые будут более совершенны и будут работать в будущем.

У россиян были циничные планы на переправу

В перспективе собирались реконструировать еще и пассажирский и автомобильный терминалы. На это должно было уйти около 2 – 3 лет. Закончить должны были как раз к 2014 году.

Этого не произошло, потому что уже тогда россияне имели в отношении Крыма другие планы. Именно через эту Керченскую переправу Россия вскоре перебросит первую военную технику. Коллеги – пограничники же моментально превратятся во врагов.

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Пока российские танки и прочая "броня" плыли по проливу, то Владимир Путин публично врал, что российские войска в Крыму – выдумки. "Это полная чушь. Ничего подобного нет и быть не может", – уверял он, а потом раздалось и его знаменитое высказывание "их там нет".



Глава Кремля уверял, что российские войска в Крыму – ложь / Фото Getty Images

Путин проговорился про "их там нет"

В то же время украинские воинские части и пограничные подразделения нагло блокировались вооруженными до зубов "вежливыми" людьми. Однако даже такой, как Путин долго врать не мог. Уже в ноябре 2014 года глава Кремля признался, что "они" там все-таки были.

Это факт. Мы никогда этого не скрывали. Наши вооруженные силы блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму,

– отметил президент страны-агрессора.

За 8 лет оккупации с полуострова выехали более 50 тысяч украинцев. Зато заменили их около полмиллиона россиян. За годы аннексии Россия наполнила полуостров комплексами противовоздушной обороны, расширила парк авиации и даже разместила ядерное оружие.

Ну и конечно построила печально известный Керченский мост, который протянулся через украинский остров Тузла. Кстати, именно мост стал "убийцей" Керченской переправы. С 2019 года автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса. Последний был в октябре 2018 года.