У підсумку трапився незаконний референдум під дулами автоматів. Фальшиве братерство завершилося реальним вторгненням.

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У 2011 році словосполучення "братні народи" ще не викликало такої відрази у суспільстві, а прикордонники України та Росії частенько проводили на кордоні спільні навчання. Більш того, спрощений перетин кордону був одним із пріоритетів тодішньої прикордонної політики.

На Керченській переправі хотіли спростити перетин

Пункт пропуску для поромного сполучення "Крим-Кубань" більш відомий у народі як Керченська переправа. Морська магістраль на сході Криму продовжувала автомобільні та залізничні шляхи між 2 країнами.

Понад 5 кілометрів морськими просторами за 30 хвилин. У розпал туристичного сезону тут шикувалися величезні черги. Попри це, затишний куточок на поромі був доступним для всіх.

Зауважте! У 2011 році Україна та Росія заходилися спрощувати процедуру перетинання українсько-російського кордону. Мовляв, аби розвантажити термінали по обидва боки Керченської протоки.

Зазвичай, усі пасажири проходили паспортний контроль двічі – на в’їзд та на виїзд. За новими правилами, це мало здійснюватися лише 1 раз – спільним українсько-російським нарядом.

Це звичайно скорочує час, збільшує кількість поромних рейсів і створює комфортні умови для громадян,

– казав тоді начальник управління з Держприкордонслужби України.

Щоб відшліфувати технологію організували навчальний тренінг на модулі, де робота була, як то кажуть, пліч-о-пліч. Подібні модулі згодом мали запрацювати вздовж усього кордону з Росією.

За словами тодішнього керівника прикордонної служби російського ФСБ, Росія вибудовувала технології, які будуть більш досконалі та працюватимуть у майбутньому.

Росіяни мали цинічні плани на переправу

У перспективі збиралися реконструювати ще й пасажирський та автомобільний термінали. На це мало піти близько 2 – 3 років. Закінчили б мали якраз до 2014 року.

Цього не сталося, бо вже тоді росіяни мали щодо Криму інші плани. Саме цією Керченською переправою Росія невдовзі перекине першу військову техніку. Колеги-прикордонники ж умить перетворяться на ворогів.

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Поки російські танки та інша "броня" пливли протокою, то Володимир Путін публічно брехав, що російські війська в Криму – вигадки. "Це повна нісенітниця. Нічого подібного немає і бути не може", – запевняв він, а згодом пролунав і його знаменитий вислів "их там нет".



Глава Кремля запевняв, що російська війська в Криму – брехня / Фото Getty Images

Путін проговорився про "их там нет"

Водночас українські військові частини та прикордонні підрозділи нахабно блокувалися озброєними до зубів "ввічливими" людьми. Проте навіть такий як Путін довго брехати не міг. Уже в листопаді 2014 року очільник Кремля зізнався, що "вони" там таки були.

Це факт. Ми ніколи цього не приховували. Наші збройні сили блокували збройні сили України, розквартировані в Криму,

– зазначив президент країни-агресорки.

За 8 років окупації з півострова виїхали понад 50 тисяч українців. Натомість замінили їх близько пів мільйона росіян. За роки анексії Росія наповнила півострів комплексами протиповітряної оборони, розширила парк авіації та навіть розмістила ядерну зброю.

Ну і звісно збудувала сумнозвісний Керченський міст, який простягнувся через український острів Тузла. До речі, саме міст став "убивцею" Керченської переправи. З 2019 року автопасажирський пором не виконав жодного рейсу. Останній був у жовтні 2018 року.