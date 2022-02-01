Коллективы без зарплат: сотни митингующих вышли под стены Киевоблсовета

Сотни митингующих под стенами Киевоблсовета потребовали немедленно принять бюджет области. Из-за его отсутствия бюджетники еще на месяц могут остаться без зарплаты и социальных выплат.

По словам активистов, сессия должна была состояться 27 января. По неизвестным причинам ее перенесли на февраль.

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Активисты объяснили, что сотням работников образования, спорта и медицины задерживают выплату зарплат, тысячи человек находятся без льготного медицинского обслуживания, а десяткам заведений грозит отключение коммунальных услуг.

"Некоторые коллективы, внешкольные в частности, остаются без заработной платы еще за декабрь. Деньги уже делегированы общине, но они не могут быть получены из-за того, что не приняты соответствующие решения Киевоблсовета", – отметила директор Полесского центра внешкольного образования Мария Цыганенко.

Безответственность тех, кто идет в депутаты. Более 65 тысяч чернобыльцев остаются без рецептов, лекарств, внимания медиков и прочего. Что делать этим людям?

– сказал президент ОО "Союз Чернобыль Украины" Михаил Хрущенко.

КОГА призывает проголосовать за бюджет

Немедленно созвать сессию депутатов и проголосовать за бюджет призывает руководитель Киевоблгосадминистрации Василий Володин. Мол, проект бюджета подавался облсовету еще в конце ноября прошлого года, до этого времени замечаний к нему не было.

"Бюджет содержания с 26 ноября до сих пор не претерпел никаких изменений. Никаких замечаний от депутатского корпуса, депутатских комиссий, руководства облсовета не было", – объяснил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Единственный выход сейчас из ситуации для того, чтобы у людей была возможность получить заработные платы и у нас не было никаких сбоев с выплатой социальной помощи – нужно немедленно созвать сессию и выносить на рассмотрение депутатов. Это делается за сутки,

– заверил Володин.

Несмотря на призывы активистов, глава облсовета Наталья Гунько к людям так и не вышла. Ближайшая сессия на официальном сайте анонсирована на 17 февраля.

Митингующие надеются, что их услышали и депутаты проголосуют за бюджет раньше. В противном случае готовы продолжать протесты под Офисом Президента во избежание дестабилизации в экономической и социальной сферах области.

Митингующие под Киевоблсоветом: смотрите видео