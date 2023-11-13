Об этом со ссылкой на росСМИ, информирует 24 Канал. Интересно, что конструкторское бюро является производителем гиперзвуковых ракет, которыми Россия наносит террористические удары по Украине.

Кстати говоря Это нормальный процесс и так будет продолжаться, – ГУР о ночном "хлопке" в России

"Дрон атаковал" КБ – производителя "Кинжалов" и "Искандеров"

Российские журналисты отмечают, что беспилотник якобы "упал и взорвался" на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна.

Кроме того, повреждения получили фасады двух зданий. По предварительной информации, якобы без пострадавших нет.

Обратите внимание! По данным росСМИ, "КБ машиностроения" входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации агрессора "Ростех". На этом заводе производят комплексы "Искандер-М" и ракеты "Кинжал".

Что известно о взрывах в Коломне