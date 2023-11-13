Об этом со ссылкой на росСМИ, информирует 24 Канал. Интересно, что конструкторское бюро является производителем гиперзвуковых ракет, которыми Россия наносит террористические удары по Украине.
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Российские журналисты отмечают, что беспилотник якобы "упал и взорвался" на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна.
Кроме того, повреждения получили фасады двух зданий. По предварительной информации, якобы без пострадавших нет.
Что известно о взрывах в Коломне
- Отметим, что около полуночи 11 ноября россияне в сети сообщали о взрывах в Коломне. Более того, обнародовали соответствующие фото и видео.
- Также уточнили, что было громко недалеко от "Конструкторского бюро машиностроения".
- Вскоре движение вблизи завода в Коломне перекрыли. На место прибыли пожарные и полицейские.
- Позже в минобороны оккупантов традиционно закричали о якобы "сбитии беспилотников". В частности, по одному в Смоленской и Московской областях.
- Кстати, это уже не первые взрывы в Коломне. Там было громко и в марте 2023 года.