Шикарный замок и квартира в Париже: у Коломойского нашли недвижимость во Франции

У украинского олигарха Игоря Коломойского обнаружили недвижимость в Париже. Кроме этого, его семья владеет роскошным замком 15 века близ французского берега Женевского озера.

Все имущество зарегистрировано на компании, владелицей которых является сестра Коломойского Лариса Черток. Откуда женщина взяла деньги на покупку жилья – пока неизвестно.

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Какое жилье у семьи Коломойского во Франции

Сестра Игоря Коломойского располагает 2 квартирами, 4 апартаментами, 2 подвальными помещениями и 2 парковочными местами только в столице Франции. Вся недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро и имеет вид прямо на Эйфелевую башню.



Дом сестры Коломойского в Париже и документы на него / Фото Радио Свободы

По словам журналистов, это имущество семья Коломойского приобрела еще в 2018 году.



В Париже у семьи Коломойского есть шикарное жилье / Фото Радио Свободы

Также Черток владеет замком Буффавен, возведенным в 15 веке в поселке Люлли, в 10 километрах от Женевского озера. Комплекс имеет площадь 109 тысяч квадратных метров, куда входят трехэтажный замок с подвалом, пристройка и земельный участок. Этот замок зарегистрирован на компанию сестры Коломойского, офис которой расположен в Монако.



Замок сестры Коломойского во Франции и документы на него / Фото Радио Свободы

Журналисты обнаружили, что к осени 2014 замок был собственностью семьи соратника Коломойского – Игоря Палицы. После того, как земля перешла в собственность олигарха, там произошли масштабные изменения. В частности, амбар превратили в двухуровневую жилую площадь с оздоровительной зоной и открытым бассейном, а также построили теннисную, баскетбольную и футбольную площадки. По данным спутника, спортплощадки появились у замка в 2016 году.



Спутниковые снимки территории замка семьи Коломойского / Фото Радио Свободы

Недавно к Коломойскому в гости пришла СБУ

Утром 1 февраля дом Игоря Коломойского с обыском посетили сотрудники СБУ и БЭБ. Олигарх обвинялся в махинациях вокруг ПАО "Укртатнафты", а также "Укрнафты".

Впоследствии правоохранители разоблачили, что топменеджмент компании Коломойского незаконно присвоил себе 40 миллиардов гривен на транспортировке и выстройке нефти.

Правоохранители продолжают расследование в рамках уголовных производств и устанавливают все обстоятельства.

Замок Буффавен был возведен в 15 веке и является одним из немногих сооружений, в достаточно хорошем виде сохранившихся до наших времен. На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших его в 1590 году. Внутри должен был сохраниться герб основателей – семьи Ланженов.