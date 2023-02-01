"Ты не ты, когда не выпил кофе": сеть взорвалась мемами о Коломойском после визита СБУ
Утро 1 февраля для олигарха Игоря Коломойского началось не с кофе, а с визита СБУ. Сеть мгновенно подхватила фото из обысков и создала немало мемей.
24 Канал собрал для вас самые лучшие мемы из сети. Как реагируют украинцы на обыски у олигарха – читайте дальше.
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Как сеть реагирует на обыски в Коломойском
Утром телеграмм-каналы начали распространять первые фото из обысков в квартире олигарха, что вызвало незаурядную волну мемов в сети.
Дети не поймут, как это / Скриншот
У каждого свои хобби / Скриншот
А действительно – почему так? / Скриншот
Все мы немного Коломойский, но есть "но" / Скриншот
Наверное, самый жизненный мем / Скриншот
Осторожно, мем со звуком / Скриншот
Это просто ужас и беспорядок / Фото "Первая приватная мемарня"
...потому все идут к тебе / Скриншот
С днем обысков от СБУ
Игорь Коломойский не единственный, к кому сегодня пришли сотрудники СБУ, поэтому в сети украинцы уже создали новый праздник, с чем и поздравляют всех.
И мы тоже присоединяемся к поздравлениям / Скриншот
Напомним, что СБУ и БЭБ проводили обыски у олигарха Игоря Коломойского, чтобы расследовать махинации вокруг "Укртатнафты", а также "Укрнафты".
Правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". В Службе безопасности добавили, что "противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем"
Это уже не первый обыск у олигарха по этому делу. В прошлый раз у него изъяли гаджеты.