Суд отменил компании Коломойского право на использование Днепропетровского аэропорта

Городской совет Днепра обратился в суд с требованием отменить для Коломойского пользоваться аэродромом. До войны олигарх монополизировал воздушное пространство.

Об этом 16 сентября сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что российские кафиры полностью разрушили аэропорт.

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"Официально подтверждаю, что сегодня Днепровский окружной административный суд отменил компании Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо – НАБУ", – написал городской голова.

"Откровенно грабили днепрян"

По словам Филатова, более 10 лет никого не интересовало, что Игорь Коломойский использует аэропорт миллионного города. Таким образом, олигарх фактически монополизировал воздушное пространство.

Мэр подчеркнул, что днепрян откровенно грабили завышенными ценами на авиабилеты. Филатов отметил, что государственный имущественный комплекс использовался в частных интересах.

Всем было плевать: Кабмину, СНБО, Госавиаслужбе. Всем. Кроме горсовета Днепра и НАБУ. Да, наш аэропорт сейчас разрушили. Да, война будет еще долго. Но придет время, когда днепряне будут летать свободно в Европу. Лоукостами и без Коломойского, – заверил Филатов.

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