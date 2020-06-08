Помните, как Коломойский склонял Украину возобновлять связи с агрессором и даже брать у него деньги? Оказывается, в это время фирмы с орбиты олигарха уже перекачивали в Россию деньги украинской госкомпании.

О том, сколько Коломойский заработал на перепродаже угля с наценкой украинской "Центрэнерго" – узнавали журналисты Bihus.Info.

Внимание Фирма Коломойского полностью монополизировала очистку питьевой воды: возмутительные детали расследования

От "антипутинского" образа Коломойского образца 2014 года, в 2019 году осталось разве что архивное видео, где олигарх говорил о гражданском конфликте на Донбассе. Он начал склонять Украину возобновлять связи с агрессором и занимать у России деньги.

Угольный бизнес с РФ

По меньшей мере один из российских угольных магнатов упоминается в материалах о помощи так называемым "ДНР-ЛНР". С ними компании с орбиты Коломойского быстро наладили поставки, ранее они углем не занимались. Но как только в "Центрэнерго" сменился менеджмент, эти частные фирмы начали импортировать уголь из России и продавать его.

Почти год из столичного офиса олигарха Игоря Коломойского осуществлялось управление государственной компанией "Центрэнерго". Законно это происходить не могло, потому что "Центрэнерго" на 78% – государственное. Даже среди миноритарных владельцев Коломойский не упоминался.

Что известно о "Центрэнерго"?Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.



По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 миллиард 391 миллион 936 гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499 миллионов 127 гривен.



Деятельность "Центрэнерго" и его руководства часто связывали с олигархом Игорем Коломойским. Государству принадлежит 78,3% акций предприятия.

Именно с лета 2019 года государственная компания развернула бурное сотрудничество со структурами, которые прямо или косвенно связаны с олигархом. Начала покупать у них топливо и эксклюзивно продавать им электроэнергию. Коломойский начал торговать углем, преимущественно российским, с государственной компанией "Центрэнерго".

Угольные соглашения оформлялись через ряд частных фирм. Ни одна из них не записана на Коломойского, но все имеют признаки аффилированности. Эти фирмы покупали российский уголь, накидывали маржу и продавали государственной "Центрэнерго".

То есть государственная энергетическая компания своими деньгами финансирует российский угольный бизнес. А зарабатывают на посредничестве фирмы с орбиты Коломойского.



Фирмы, которые продавали российский уголь "Центрэнерго" / Скриншот из видео

Где "Синтез Ойл" взял уголь

Рекордсмен по поставкам угля на "Центрэнерго" из Коломойского пула – компания "Синтез Ойл". Ее кипрских основателей внесла в перечень подконтрольных Коломойскому даже Государственная налоговая служба. "Центрэнерго" приобрело у "Синтез Ойл" импортного угля на 1 миллиард 600 миллионов гривен с сентября 2019 года. К тому же эта фирма с орбиты Коломойского тоже не занималась углем.

Мы проанализировали данные таможни: 99% угля – из России.

"Нефть форс" – второй угольный поставщик Коломойского

Вторая по объему угольных поставок из Коломойского пула – фирма "Нефть форс". В 2019 году она продала "Центрэнерго" уголь немного меньше, чем на миллиард гривен. Страна происхождения ее угля – тоже преимущественно Россия.

Эта фирма напрямую связана с Коломойским, поскольку ее директор и формальный владелец ранее работал в группе "Авиас" олигарха и руководил компанией, которая управляла киевской сетью заправок ANP. Компания первой начала продавать российский уголь "Центрэнерго" и первой попала в скандал, а потом прекратила поставлять уголь. Однако он просто "поехал" через другие фирмы, связанные с олигархом.

Фирмы "Рекорд Систем" и "Азонекс"

Кроме "Синтез Ойл" и "Нефть Форс", для ввоза российского угля и перепродажи его "Центрэнерго", использовались еще как минимум 2 фирмы: одесская "Рекорд Систем" и столичная "Азонекс". Эта двойка покупает российский уголь у тех же российских контрагентов и декларирует на таможне с помощью тех же таможенных декларантов, что и ее предшественники.

Поставщики Коломойского

Среди тех, у кого покупал российский уголь пул Коломойских фирм, есть владельцы реальных угольных карьеров РФ. Среди них – пятерка из российского списка Forbes и загадочный предприниматель, которого российские СМИ связывают с "Газпромом" и Госдумой.



Перечень поставщиков / Скриншот из видео

Есть трейдер белорусского олигарха, который взял под контроль транзит российского угля и упоминается как товарищ кума Путина Виктора Медведчука. Есть еще несколько "ноунеймов", которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения.

Компания россиянина Руслана Ростовцева

Руслан Ростовцев контролирует несколько шахт в РФ. Американская редакция написала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из Донбасса. То есть, вывозит с неподконтрольной территории и продает фирме "Синтез Ойл" как российский.

На сайте так называемого "МИД ДНР" опубликовали новость с благодарностью Ростовцеву за действия по улучшению их имиджа за границей в декабре 2017 года, но вскоре новость убрали.



Руслан Ростовцев и удаленная благодарность от "ДНР" / Скриншот из видео

Закупки на таможне

На таможне провели 2 закупки 7 декабря 2019 года. Уголь марки Т российской "Сибэнергоуголь" купила Трипольская ТЭС и "Синтез Ойл" по цене 1957 грн за тонну. А вот "Синтез Ойл" в декабре 2019 года перепродавала уголь марки Т на "Центрэнерго" по цене – 2200 грн за тонну. Наценка – свыше 200 гривен на тонне.

Почти 1,5 миллиона тонн – столько угля, по нашим подсчетам, "Центрэнерго" купило у фирм с орбиты Коломойского за 9 месяцев. Совокупный заработок – примерно 300 миллионов.

В предыдущей программе Махинации с ценами и миллиардные тендеры Укравтодора: что известно о ремонте украинских дорог

Следствием всплеска импорта из России стал кризис с углем украинским. Именно поэтому "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный украинский газовый уголь. Но фирмы с орбиты Коломойского газовый уголь одинаково импортировали из России.

Больше расследований журналистов – смотрите в программе.