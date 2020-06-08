Пам'ятаєте, як Коломойський схиляв Україну відновлювати зв'язки з агресором і навіть позичати в нього гроші? Виявляється, у цей час фірми з орбіти олігарха вже перекачували в Росію гроші української держкомпанії.

Про те, скільки Коломойський заробив на перепродажі вугілля з націнкою українській "Центренерго" – дізнавалися журналісти Bihus.Info.

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Від "антипутінського" образу Коломойського зразка 2014 року, у 2019 році залишилось хіба що архівне відео, де олігарх говорив про громадянський конфлікт на Донбасі. Він почав схиляти Україну відновлювати зв'язки з агресором і позичати в Росії гроші.

Вугільний бізнес із РФ

Щонайменше один із російських вугільних магнатів згадується в матеріалах про допомогу так званим "ДНР-ЛНР". З ними компанії з орбіти Коломойського швидко налагодили постачання, раніше вони вугіллям не займалися. Але щойно на "Центренерго" змінився менеджмент, ці приватні фірми почали імпортувати вугілля з Росії і продавати його.

Майже рік зі столичного офісу олігарха Ігоря Коломойського здійснювалось управління державною компанією "Центренерго". Законно це відбуватися не могло, бо "Центренерго" на 78% – державне. Навіть серед міноритарних власників Коломойський не згадувався.

Що відомо про "Центренерго"?Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі і єдиною в Україні державною енергогенерувальною компанією. "Центренерго" експлуатує 23 блоки на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.



За підсумками діяльності у 2018 році "Центренерго" скоротило чистий прибуток у 3,8 раза (на 1 мільярд 391 мільйон 936 гривень) у порівнянні з 2017 роком – до 499 мільйонів 127 ​​гривень.



Діяльність "Центренерго" та його керівництва часто пов'язували з олігархом Ігорем Коломойським. Державі належить 78,3% акцій підприємства.

Саме з літа 2019 року державна компанія розгорнула бурхливу співпрацю зі структурами, які прямо чи опосередковано пов'язані з олігархом. Почали купувати в них паливо й ексклюзивно продавати їм електроенергію. Коломойський почав торгувати вугіллям, переважно російським, з державною компанією "Центренерго".

Вугільні угоди оформлювались через низку приватних фірм. Жодна з них не записана на Коломойського, але всі мають ознаки афілійованості. Ці фірми купували російське вугілля, накидали маржу і продавали державній "Центренерго".

Тобто державна енергетична компанія своїми грошима фінансує російський вугільний бізнес. А заробляють на посередництві фірми з орбіти Коломойського.



Фірми, які продавали російське вугілля "Центренерго" / Скриншот з відео

Де "Синтез Ойл" взяв вугілля

Рекордсмен за постачанням вугілля на "Центренерго" з Коломойського пулу – компанія "Синтез Ойл". Її кіпрських засновників внесла в перелік підконтрольних Коломойському навіть Державна податкова служба. "Центренерго" придбало в "Синтез Ойл" імпортного вугілля на 1 мільярд 600 мільйонів гривень з вересня 2019 року. До того ця фірма з орбіти Коломойського теж не займалася вугіллям.

Ми проаналізували дані митниці: 99% вугілля – з Росії.

"Нафта форс" – друге вугільне постачання Коломойського

Друга за обсягом вугільних постач із Коломойського пулу – фірма "Нафта форс". У 2019 році вона продала "Центренерго" вугілля трохи менше, ніж на мільярд гривень. Країна-походження її вугілля – теж переважно Росія.

Ця фірма безпосередньо пов'язана з Коломойським, бо її директор і формальний власник раніше працював у групі "Авіас" олігарха й керував компанією, яка управляла київською мережею заправок ANP. Компанія першою почала продавати російське вугілля "Центренерго" й першою потрапила в скандал, а потім припинила постачати вугілля. Проте воно просто "поїхало" через інші фірми, пов'язані з олігархом.

Фірми "Рекорд Сістем" і "Азонекс"

Крім "Синтез Ойл" і "Нафта Форс", для ввезення російського вугілля й перепродажу його "Центренерго", використовувались ще щонайменше 2 фірми: одеська "Рекорд Сістем" і столична "Азонекс". Ця двійка купує російське вугілля в тих сами російських контрагентів і декларується на митниці за допомогою тих самих митних декларантів, що і її попередники.

Постачальники Коломойського

Серед тих, у кого купляв російське вугілля пул Коломойських фірм, є власники реальних вугільних кар'єрів РФ. Серед яких – п'ятірка з російського списку Forbe і загадковий підприємець, якого російські ЗМІ пов'язують із "Газпромом" і Держдумою.



Перелік постачальників / Скриншот з відео



Є трейдер білоруського олігарха, який узяв під контроль транзит російського вугілля і згадується як товариш кума Путіна Віктора Медведчука. Є ще кілька "ноунеймів", які нічого не добувають, до промислових груп не входять і перепродають вугілля незрозумілого походження.

Компанія росіянина Руслана Ростовцева

Руслан Ростовцев контролює кілька шахт у РФ. Американська редакція написала, що Ростовцев займається реекспортом вугілля з Донбасу. Тобто, вивозить із непідконтрольної території й продає фірмі "Синтез Ойл" як російське.



На сайті так званого "МЗС ДНР" опублікували новину з подякою Ростовцеву за дії з покращення їхнього іміджу за кордоном у грудні 2017 року, але невдовзі новину прибрали.



Руслан Ростовцев і видалена подяка від "ДНР" / Скриншот з відео

Закупівлі на митниці

На митниці провели 2 закупівлі 7 грудня 2019 року. Вугілля марки Т російської "Сибєнергоуголь" купила Трипільська ТЕС і "Синтез Ойл" за ціною 1957 грн за тонну. А от "Синтез Ойл" у грудні 2019 перепродавала вугілля марки Т на "Центренерго" за ціною – 2200 грн за тонну. Націнка – понад 200 гривень на тонні.

Майже 1,5 мільйони тонн – стільки вугілля, за нашими підрахунками, "Центренерго" купило у фірм з орбіти Коломойського за 9 місяців. Сукупний заробіток – приблизно 300 мільйонів.

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Наслідком сплеску імпорту з Росії стала криза з вугіллям українським. Саме тому "Центренерго" переводило енергоблоки з дефіцитного антрациту на розповсюджене українське газове вугілля. Але фірми з орбіти Коломойського газове вугілля однаково імпортували з Росії.

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