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      У Зеленского предполагают выплату Коломойскому 2 миллиардов долларов за "Приватбанк"

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      У Зеленского рассказали, как можно выплатить Коломойскому 2 миллиарда за "Приватбанк"
      У Зеленского рассказали, как можно выплатить Коломойскому 2 миллиарда за "Приватбанк" / AFP

      В команде Зеленского предполагают возможность выплаты Игорю Коломойскому 2 миллиардов долларов компенсации. Сделать это можно в форме "взаимозачета долгов" по кредитам, которые компании олигарха не выплачивают "Приватбанку".

      Об этом заявила финансовый эксперт из команды Владимира Зеленского и бывшая корпоративная секретарша национализированного "Приватбанка" Виктория Страховая в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: "Приватбанк" точно останется государственным, – эксперт из команды Зеленского

      Страховая предполагает, что размер желаемой компенсации в 2 миллиона долларов, озвученный Коломойским, мог быть сформирован как сумма двух показателей. Она состоит из капитала банка на время национализации и обязательств банка перед связанными лицами на 29,4 миллиарда гривен, принудительно конвертируемых по процедуре bail-in (операция с использование средств кредиторов банка во время его национализации – 24 канал).

      По моему мнению, это капитал банка, который там был, это 21 миллиард гривен. По текущему курсу это немножко менее одного миллиарда долларов. И второй вопрос это то bail-in, который состоялся, средства вкладчиков, которые были списаны. 29 миллиардов фактически было списано. Это определенная часть еще из того может быть,
      – объяснила Страховая.

      Эксперт также напомнила, что Коломойский признал 60 миллиардов гривен задолженности перед "Приватбанком". Страховая предлагает уменьшить сумму этой задолженности на 2 миллиарда долларов, которые требует Коломойский.

      Как следствие, по итогам "взаимозачета" Коломойский останется должен "Приватбанку" около 10 миллиардов гривен.

      "Мы что-то забываем, что все же кредиты определенным компаниям своим он давал, и не все они погашаются. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны – засчитайте. И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен "Приватбанку", – добавила эксперт.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      Смотрите полное видео программы "Вот оно как":


      СУДЕБНАЯ ВОЛОКИТА ВОКРУГ "ПРИВАТБАНКА": ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Игорь Коломойский Приватбанк Кредит
      Источник: 24 канал
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