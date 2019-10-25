Коломойский напрямую влияет на Зеленского, – Гончаренко

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что Игорь Коломойский сейчас имеет огромное влияние на Владимира Зеленского и это опасно. Он уверен, что олигарх напрямую влияет на президента, а не через Богдана, как предполагают эксперты.

Об этом он рассказал в программе "Ролевые игры" на 24 канале.

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Ведущий Даниил Мокрик поставил вопрос Гончаренко, спас ли в 2014 году Игорь Коломойский Днепр.

"Я не был в Днепре, но из того, что я чувствую на расстоянии, он (Коломойский – 24 канал) много сделал для того, чтобы спасти Днепр и оставить его украинским городом", – ответил нардеп.

Он добавил, что сегодня Коломойский – это зло, потому что он составляет большую опасность для Украины.

В частности, это "Приватбанк" – то, что он хочет из него вытянуть то ли долю, то деньги из государственного бюджета и то, что он за это не понес никакой ответственности. А я уверен, что там были огромные кражи и вывод средств,

– заявил Гончаренко.

А на вопрос ведущего, является ли Медведчук врагом Украины, Гончаренко ответил: "Да".



Алексей Гончаренко / Фото 24 канала

Кроме того, нардеп отметил, что люди, которые работают в медийном холдинге Медведчука – не преступники. "Оно же оформлено не на Медведчука. Я не могу сказать, что медиа – зло", – подчеркнул Гончаренко.

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