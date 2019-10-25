15:26
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Коломойский напрямую влияет на Зеленского, – Гончаренко

      144 Читати новину українською
      Коломойский напрямую влияет на Зеленского, – Гончаренко
      Коломойский напрямую влияет на Зеленского, – Гончаренко / Коллаж 24 канала

      Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко отметил, что Игорь Коломойский сейчас имеет огромное влияние на Владимира Зеленского и это опасно. Он уверен, что олигарх напрямую влияет на президента, а не через Богдана, как предполагают эксперты.

      Об этом он рассказал в программе "Ролевые игры" на 24 канале.

      Интересно! Гончаренко: Хочу когда-нибудь стать президентом

      Ведущий Даниил Мокрик поставил вопрос Гончаренко, спас ли в 2014 году Игорь Коломойский Днепр.

      "Я не был в Днепре, но из того, что я чувствую на расстоянии, он (Коломойский – 24 канал) много сделал для того, чтобы спасти Днепр и оставить его украинским городом", – ответил нардеп.

      Он добавил, что сегодня Коломойский – это зло, потому что он составляет большую опасность для Украины.

      В частности, это "Приватбанк" – то, что он хочет из него вытянуть то ли долю, то деньги из государственного бюджета и то, что он за это не понес никакой ответственности. А я уверен, что там были огромные кражи и вывод средств,
      – заявил Гончаренко.

      А на вопрос ведущего, является ли Медведчук врагом Украины, Гончаренко ответил: "Да".

      Олексій Гончаренко
      Алексей Гончаренко / Фото 24 канала

      Кроме того, нардеп отметил, что люди, которые работают в медийном холдинге Медведчука – не преступники. "Оно же оформлено не на Медведчука. Я не могу сказать, что медиа – зло", – подчеркнул Гончаренко.

      Смотрите полное видео интервью Алексея Гончаренко:

       

      blog_ava
      Как приготовить тыквенный крем-суп: пять вкусных рецептов для осеннего меню
      сегодня
      27235
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Виктор Медведчук Алексей Гончаренко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      сегодня , 14:50 Коррупционный скандал в Раде, или Кто будет платить, тот будет "танцевать", – Фурса
      Сергій Фурса 1382
      "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      сегодня , 13:30 "Компашка оборзівших депутатів": на яке дно фракцію Зеленського тягне група Коломойського
      Віталій Шабунін 344
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      326
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сегодня , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 2779
      Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      сегодня , 08:42 Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      Поліна Костюк 8605
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук