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      Коломойський напряму впливає на Зеленського, – Гончаренко

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      Коломойський напряму впливає на Зеленського, – Гончаренко
      Коломойський напряму впливає на Зеленського, – Гончаренко / Колаж 24 каналу

      Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко відмітив, що Ігор Коломойський зараз має величезний вплив на Володимира Зеленського і це є небезпекою. Він впевнений, що олігарх напряму впливає на президента, а не через Богдана, як припускають експерти.

      Про це він розповів у програмі "Рольові ігри" на 24 каналі.

      Цікаво! Гончаренко: Хочу колись стати президентом

      Ведучий Данило Мокрик поставив питання Гончаренку, чи у 2014 році Ігор Коломойський врятував Дніпро.

      "Я не був у Дніпрі, але з того, що я відчуваю на відстані, він (Коломойський, – 24 канал) багато зробив для того, щоб врятувати Дніпро і залишити його українським містом", – відповів нардеп.

      Він додав, що на сьогодні Коломойський – це зло, бо він складає велику небезпеку для України.

      Зокрема, це "Приватбанк" – те, що він хоче з нього витягнути чи то долю, чи то гроші з державного бюджету і те, що він за це не поніс жодної відповідальності. А я впевнений, що там були величезні крадіжки та виведення коштів,
      – заявив Гончаренко.

      А на питання ведучого, чи Медведчук – ворог України, Гончаренко відповів: "Так".

      Олексій Гончаренко
      Олексій Гончаренко/ Фото 24 каналу

      Окрім того, нардеп зазначив, що люди, які працюють в медійному холдингу Медведчука – не злочинці. "Воно ж оформлено не на Медведчука. Я не можу сказати, що медіа – зло", – наголосив Гончаренко.

      Дивіться повне відео інтерв'ю Олексія Гончаренка:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Ігор Коломойський Новини політики Олексій Гончаренко Віктор Медведчук
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