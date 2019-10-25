Коломойський напряму впливає на Зеленського, – Гончаренко

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко відмітив, що Ігор Коломойський зараз має величезний вплив на Володимира Зеленського і це є небезпекою. Він впевнений, що олігарх напряму впливає на президента, а не через Богдана, як припускають експерти.

Про це він розповів у програмі "Рольові ігри" на 24 каналі.

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Ведучий Данило Мокрик поставив питання Гончаренку, чи у 2014 році Ігор Коломойський врятував Дніпро.

"Я не був у Дніпрі, але з того, що я відчуваю на відстані, він (Коломойський, – 24 канал) багато зробив для того, щоб врятувати Дніпро і залишити його українським містом", – відповів нардеп.

Він додав, що на сьогодні Коломойський – це зло, бо він складає велику небезпеку для України.

Зокрема, це "Приватбанк" – те, що він хоче з нього витягнути чи то долю, чи то гроші з державного бюджету і те, що він за це не поніс жодної відповідальності. А я впевнений, що там були величезні крадіжки та виведення коштів,

– заявив Гончаренко.

А на питання ведучого, чи Медведчук – ворог України, Гончаренко відповів: "Так".



Олексій Гончаренко/ Фото 24 каналу

Окрім того, нардеп зазначив, що люди, які працюють в медійному холдингу Медведчука – не злочинці. "Воно ж оформлено не на Медведчука. Я не можу сказати, що медіа – зло", – наголосив Гончаренко.

Дивіться повне відео інтерв'ю Олексія Гончаренка: