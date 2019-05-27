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      Коломойский назвал партии, которые поддержит на выборах в Раду

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      Коломойский рассказал о симпатии к партиям на выборы в Раду
      Коломойский рассказал о симпатии к партиям на выборы в Раду / pravda.com.ua

      Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на внеочередных парламентских выборах будет симпатизировать всем политическим силам, кроме "Блока Петра Порошенко".

      Бизнесмен отметил, что после того как Порошенко проиграл выборы и ушел с поста президента Украины, на него "посыплется все, что накопилось за последние 5 лет", пишет "Украинская правда".

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      Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, до следующих выборов им уже забрасывать это не надо будет,
      – сказал Коломойский.

      Олигарх добавил, что поддерживает на выборах в Раду партию новоизбранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

      Говоря о возможной поддержке на парламентских выборах премьера Владимира Гройсмана, Коломойский сказал, что все зависит от того, с "кем он пойдет, с какими лозунгами". По словам бизнесмена, Гройсман ему не симпатичен, но "не так, чтобы я был против него".

      Что касается Арсения Яценюка, олигарх считает, что тот не пойдет на парламентские выборы: "Просто он человек, который не любит поражений. Пойти – и сколько он там наберет?".

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      Коломойский рассказал, что нормально общается с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и будет помогать ей.

      "Будем помогать ей на парламентских выборах. Тем, что цены на рекламу постараемся делать приемлемыми для всех. Потому что их партия не очень богатая. И в Ляшко, наверное, после президентских выборов будет не очень богатая", – сказал олигарх.

      Кроме того, Коломойский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы.

      "А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в таком состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", – заявил он.

      Бизнесмен даже добавил, что Аваков точно останется министром, если никуда не пойдет – "ну, процентов 90, он всех устраивает, он гарант".

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?
      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и больше голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

      рейтинги партій на парламентські вибори
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      Теги: Новости Украины Блок Петра Порошенко Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Слуга народа Владимир Зеленский Игорь Коломойский Парламентские выборы в России-2016 Владимир Гройсман Арсений Яценюк Арсен Аваков
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