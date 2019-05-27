Коломойський назвав партії, які підтримає на виборах до Ради

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що на позачергових парламентських виборах буде симпатизувати всім політичним силам, окрім "Блоку Петра Порошенка".

Бізнесмен зауважив, що після того як Порошенко програв вибори і пішов з посади президента України, на нього "посиплеться усе, що накопичилося за останні 5 років", пише "Українська правда".

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Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім наступного разу, до наступних виборів їм вже закидати це не треба буде,

– сказав Коломойський.

Олігарх додав, що підтримує на виборах в Раду партію новообраного президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Говорячи про можливу підтримку на парламентських виборах прем'єра Володимира Гройсмана, Коломойський сказав, що усе залежить від того, з "ким він піде, з якими гаслами". За словами бізнесмена, Гройсман йому не симпатичний, але "не так, щоб я був проти нього".

Щодо Арсенія Яценюка, олігарх вважає, що той не йтиме на парламентські вибори: "Просто він людина, яка не любить поразок. Піти – і скільки він там набере?".

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Коломойський розповів, що нормально спілкується з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко і буде помагати їй.

"Будемо допомагати їй на парламентських виборах. Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Тому що їх партія не дуже багата. І у Ляшко, напевно, після президентських виборів буде не дуже багата", – сказав олігарх.

Окрім того, Коломойський вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори.

"А з ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков перебуває сьогодні у тому стані, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина", – заявив він.

Бізнесмен навіть додав, що Аваков точно залишиться міністром, якщо нікуди не піде – "ну, відсотків 90, він всіх влаштовує, він гарант".

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".





Які партії можуть пройти у Верховну Раду – інфографіка