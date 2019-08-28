Коломойский объяснил, чем должен заниматься Зеленский все пять лет президентства

Владимир Зеленский может успешно баллотироваться на второй срок, если он вернет украинцев в Украину. Именно это должно быть показателем коэффициента полезного действия президента Зеленского. И именно этим он должен заниматься все годы своего пребывания на посту президента.

Такое убеждение озвучил изданию "Цензор.НЕТ" украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

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По его словам, коэффициент полезного действия Зеленского надо будет измерить тем, сколько людей вернется в Украину.

Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране, такой результат независимого анализа. Возвращение людей – это его (Зеленского – 24 канал) KPI. Если будет 38 миллионов, то есть плюс 10%, значит – нужно Зеленского выбирать на второй срок. А если будет 35, то – ауфвидерзейн (на немецком "до свидания" – 24 канал),

– отметил Коломойский.

При этом бизнесмен подчеркнул, что самого себя в каких-либо проектах или на должностях не видит, но готов помогать – "если президент пять лет будет заниматься возвратом украинцев домой".



Игорь Коломойский

"Я хочу, чтобы за 10 лет у нас было не 35 миллионов, а 42. Чтобы люди вернулись и хотели жить в Украине", – подытожил бизнесмен.

Относительно оценки текущей работы президента Зеленского, Коломойский высказался: "100 дней только прошли. За сто дней человек должен разобраться, что и к чему. Если не разобрался – так, может, он не туда пришел?"

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