Коломойський пояснив, чим повинен займатися Зеленський усі п'ять років президентства
Володимир Зеленський може успішно балотуватися на другий термін, якщо він поверне українців до України. Саме це має бути показником коефіцієнту корисної дії президента Зеленського. І саме цим він повинен займатися усі роки свого перебування на посаді президента.
Таке переконання озвучив виданню "Цензор.НЕТ" український бізнесмен Ігор Коломойський.
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За його словами, коефіцієнт корисної дії Зеленського треба буде виміряти тим, скільки людей повернеться до України.
Ми стартуємо зараз з 35 мільйонів мешканців у країні, такий результат незалежного аналізу. Повернення людей – це його (Зеленського – 24 канал) KPI. Якщо буде 38 мільйонів, тобто плюс 10%, значить – потрібно Зеленського обирати на другий термін. А якщо буде 35, то – ауфвідерзейн (німецькою "до побачення" – 24 канал),
– зазначив Коломойський.
При цьому бізнесмен наголосив, що самого себе у жодних проектах чи на посадах не бачить, але готовий допомагати – "якщо президент п'ять років буде займатися поверненням українців додому".
Ігор Коломойський
"Я хочу, щоб за 10 років у нас було не 35 мільйонів, а 42. Щоб люди повернулися і хотіли жити в Україні", – підсумував бізнесмен.
Щодо оцінки поточної роботи президента Зеленського, Коломойський висловився категорично: "100 днів тільки минули. За сто днів людина повинна розібратися, що та до чого. Якщо не розібрався – так, може, він не туди прийшов?"
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