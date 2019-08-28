10:17
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Коломойський пояснив, чим повинен займатися Зеленський усі п'ять років президентства

      98 Читать новость на русском
      Зеленський гідний другого терміну, якщо поверне українців в Україну
      Зеленський гідний другого терміну, якщо поверне українців в Україну / president.gov.ua

      Володимир Зеленський може успішно балотуватися на другий термін, якщо він поверне українців до України. Саме це має бути показником коефіцієнту корисної дії президента Зеленського. І саме цим він повинен займатися усі роки свого перебування на посаді президента.

      Таке переконання озвучив виданню "Цензор.НЕТ" український бізнесмен Ігор Коломойський.

      Читайте також: Хто в майбутньому може стати президентом України: думка аналітика

      За його словами, коефіцієнт корисної дії Зеленського треба буде виміряти тим, скільки людей повернеться до України.

      Ми стартуємо зараз з 35 мільйонів мешканців у країні, такий результат незалежного аналізу. Повернення людей – це його (Зеленського – 24 канал) KPI. Якщо буде 38 мільйонів, тобто плюс 10%, значить – потрібно Зеленського обирати на другий термін. А якщо буде 35, то – ауфвідерзейн (німецькою "до побачення" – 24 канал),
      – зазначив Коломойський.

      При цьому бізнесмен наголосив, що самого себе у жодних проектах чи на посадах не бачить, але готовий допомагати – "якщо президент п'ять років буде займатися поверненням українців додому". 

      Коломой
      Ігор Коломойський

      "Я хочу, щоб за 10 років у нас було не 35 мільйонів, а 42. Щоб люди повернулися і хотіли жити в Україні", – підсумував бізнесмен.

      Щодо оцінки поточної роботи президента Зеленського, Коломойський висловився категорично: "100 днів тільки минули. За сто днів людина повинна розібратися, що та до чого. Якщо не розібрався – так, може, він не туди прийшов?"

      Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні
      9726
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      сьогодні , 08:46 Олексій Гончарук – біографія ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України
      9720
      Які загрози несе для України нормандський формат
      сьогодні , 08:40 Які загрози несе для України нормандський формат
      Блог Медіа 545
      Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      27 серпня , 16:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      1425
      Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      сьогодні , 08:19 Клан Богтирьової хоче повернути собі контроль над державними закупівлями ліків
      3340
      Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      сьогодні , 07:37 Чи міг Обама запобігти анексії Криму і чому про це згадав Трамп?
      Світлана Попова 2180
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук