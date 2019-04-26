Коломойский подал несколько новых исков на НБУ, – СМИ

Игорь Коломойский подал пять новых судебных исков на НБУ и "Приватбанка". Таким образом украинский олигарх хочет отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

Иски в Хозяйственный суд Киева касаются пяти кредитных договоров и личного поручительства по ним со стороны Коломойского, сообщает издание "Новое время" со ссылкой на свои источники.

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Так, иски Коломойский подал еще 19 апреля, первые слушания состоятся 10, 22 и 23 мая.

Издание отмечает, что юристы объясняют такой ход со стороны экс-владельца "Приватбанка" желанием "подстраховать" решение Печерского райсуда Киева, которое было принято поздно вечером 20 апреля. Тогда судьи удовлетворили иск Коломойского о расторжении договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" Национальным банком на сумму 9,2 миллиарда гривен.

В деле "Приватбанка" уже приняли сразу три решения в пользу Игоря Коломойского.

18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка" по иску Игоря Коломойского, дело изучали почти 2 года;

19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц;

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

Отметим, НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

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