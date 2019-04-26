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      Коломойский подал несколько новых исков на НБУ, – СМИ

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      Коломойский подал пять исков на НБУ и "Приватбанк"
      Коломойский подал пять исков на НБУ и "Приватбанк" / Фото из открытых источников

      Игорь Коломойский подал пять новых судебных исков на НБУ и "Приватбанка". Таким образом украинский олигарх хочет отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

      Иски в Хозяйственный суд Киева касаются пяти кредитных договоров и личного поручительства по ним со стороны Коломойского, сообщает издание "Новое время" со ссылкой на свои источники.

      Читайте также: Коломойский рассказал о последствиях отмены национализации "Приватбанка"

      Так, иски Коломойский подал еще 19 апреля, первые слушания состоятся 10, 22 и 23 мая.

      Издание отмечает, что юристы объясняют такой ход со стороны экс-владельца "Приватбанка" желанием "подстраховать" решение Печерского райсуда Киева, которое было принято поздно вечером 20 апреля. Тогда судьи удовлетворили иск Коломойского о расторжении договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" Национальным банком на сумму 9,2 миллиарда гривен.

      В деле "Приватбанка" уже приняли сразу три решения в пользу Игоря Коломойского.

      • 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка" по иску Игоря Коломойского, дело изучали почти 2 года;
      • 19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц;
      • 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных до его национализации.

      Отметим, НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодняшний день "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в иностранных судах. В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

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      суд признал национализацию "приватбанка" незаконной: последние новости

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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи НБУ Приватбанк Игорь Коломойский
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