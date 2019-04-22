Коломойский уточнил, когда вернется в Украину

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется в Украину из Израиля после обнародования официальных результатов выборов президента, в которых лидирует Владимир Зеленский.

18 апреля Коломойский пообещал вернуться в Украину в случае победы Зеленского на выборах.

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"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", – сказал бизнесмен в комментарии LB.ua.

Каковы результаты выборов президента Украины? ЦИК уже подсчитала 99,86% голосов после второго тура выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Официальные результаты выборов президента ЦИК планирует объявить после Пасхи. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.