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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Коломойський уточнив, коли повернеться в Україну

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      Коломойський повертається в Україну
      Коломойський повертається в Україну / Biz.censor.net.ua

      Олігарх Ігор Коломойський заявив, що повернеться в Україну з Ізраїлю після оприлюднення офіційних результатів виборів президента, у яких лідирує Володимир Зеленський.

      18 квітня Коломойський пообіцяв повернутися в Україну у разі перемоги Зеленського на виборах.

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      "Так, я повернуся в країну обов’язково, але не раніше від офіційного оприлюднення результатів президентських виборів", – сказав бізнесмен у коментарі LB.ua.

      Які результати виборів президента України? ЦВК вже підрахувала 99,86% голосів після другого туру виборів. Наразі Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Офіційні результати виборів президента ЦВК планує оголосити після Великодня. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня.

      результати виборів другий тур

       

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський Результати виборів президента 2019
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