Коломойський уточнив, коли повернеться в Україну

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що повернеться в Україну з Ізраїлю після оприлюднення офіційних результатів виборів президента, у яких лідирує Володимир Зеленський.

18 квітня Коломойський пообіцяв повернутися в Україну у разі перемоги Зеленського на виборах.

Читайте також: Чи зможе Коломойський повернути "Приватбанк": відповідь економіста

"Так, я повернуся в країну обов’язково, але не раніше від офіційного оприлюднення результатів президентських виборів", – сказав бізнесмен у коментарі LB.ua.

Які результати виборів президента України? ЦВК вже підрахувала 99,86% голосів після другого туру виборів. Наразі Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Офіційні результати виборів президента ЦВК планує оголосити після Великодня. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня.