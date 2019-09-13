Коломойский: Встреча с Зеленским и обыск в "Приватбанке" никак не связаны
Игорь Коломойский заявил, что его встреча с Зеленским и обыски в "Приватбанке" никоим образом не связаны между собой. Олигарх посоветовал прекратить заниматься конспирологией.
По его словам, встреча у президента была посвящена "практическим вопросам, связанных с отопительным сезоном".
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Вы считаете, что мы обсуждали там вопросы обысков? Вы считаете, что в "Приватбанке" не могут быть обыски? А в "Эксимбанке" могут быть обыски? А в "Ощадбанке"? А в частных банках? А чего в "Приватбанке" не могут?
– удивился олигарх на полях форума YES в Киеве.
На форуме YES Владимир Зеленский призвал украинских олигархов услышать его и работать по новым правилам открытого рынка, без монополизма. Если этого не произойдет, он будет искать другие способы донесения своей позиции. По словам президента, он предлагает олигархам новые и нормальные правила. Прежде всего должны исчезнуть монополисты. Кроме того, Украине нужен открытый рынок.
О чем говорили на встрече в Офисе президента?
10 сентября президент Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским. Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским
присутствовал председатель ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
В Офисе Президента заявили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.
На следующий день сотрудники полиции пришли с обыском в "Приватбанк" и начали следственные действия.
Встреча Зеленского в Офисе Президента с олигархом Коломойским / president.gov.ua
Что известно о взаимоотношениях президента Зеленского и олигарха Коломойского?
Владимиру Зеленскому во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1 + 1".
У президента уверяли, что миллиардер не имеет рычагов влияния на Зеленского.
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