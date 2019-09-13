Коломойський: Зустріч із Зеленським і обшук в "Приватбанку" ніяк не пов'язані

Ігор Коломойський заявив, що його зустріч із Зеленським та обшуки в "Приватбанку" жодним чином не пов'язані між собою. Олігарх порадив припинити займатись конспірологією.

За його словами, зустріч у президента була присвячена "практичним питанням, пов'язаним з опалювальним сезоном".

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Ви вважаєте, що ми обговорювали там питання обшуків? Ви вважаєте, що в "Приватбанку" не можуть бути обшуки? А в "Ексімбанку" можуть бути обшуки? А в "Ощадбанку"? А в приватних банках? А чого в "Приватбанку" не можуть?

– здивувався олігарх на полях форуму YES у Києві.

На форумі YES Володимир Зеленський закликав українських олігархів почути його і працювати за новими правилами відкритого ринку, без монополізму. Якщо цього не станеться, він шукатиме інші способи донесення своєї позиції. За словами президента, він пропонує олігархам нові і нормальні правила. Насамперед повинні зникнути монополісти. Окрім того, Україні потрібен відкритий ринок.

Про що говорили на зустрічі в Офісі президента?10 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Коломойським. Окрім Зеленського, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.



В Офісі Президента заявили, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Зеленський закликав підприємців допомагати державі розв'язувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.



Наступного дня cпівробітники поліції прийшли з обшуком в "Приватбанк" і розпочали слідчі дії.





Зустріч Зеленського в Офісі Президента із олігархом Коломойським / president.gov.ua