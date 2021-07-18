Коломойскому уже некуда бежать, – Лещенко

В СМИ сообщили, что против олигарха Игоря Коломойского открыли уголовное производство в Израиле. Это означает, что теперь ему не куда бежать.

Такое мнение высказал журналист Сергей Лещенко в своем блоге "Честная политика" на 24 канале. Он отметил, что у олигарха теперь действительно большие проблемы.

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"В случае, если Коломойский посетит Израиль, при пересечении границы его допросят по уголовному делу", – заверил Лещенко.

Он отметил, что об этой афере Коломойского и его друзей с углем информировано и Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дело "Приватбанка".

"Сам Коломойский недавно мог безопасно летать разве что в Израиль, ведь эта страна не выдает своих граждан, а в коллекции паспортов Коломойского есть как раз документ гражданина Израиля. Однако теперь, похоже, эта страна также закрыта для Коломойского", – отметил Лещенко.

Все это означает, что токсичность Коломойского растет, а кольцо вокруг него сужается. И бежать ему некуда. Это означает, что время провести его окончательную деолигархизацию в Украине,

– подытожил журналист.

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