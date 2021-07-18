Таку думку висловив журналіст Сергій Лещенко у своєму блозі "Чесна політика" на 24 каналі. Він зауважив, що в олігарха тепер справді великі проблеми.
Читайте блог Токсичність Коломойського зростає: проблеми тепер з'явились і в Ізраїлі
"У разі, якщо Коломойський відвідає Ізраїль, при перетині кордону його допитають у кримінальній справі", – запевнив Лещенко.
Він наголосив, що про цю аферу Коломойського та його друзів з вугіллям поінформоване і Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справу "Приватбанку".
"Сам Коломойський донедавна міг безпечно літати хіба що до Ізраїля, адже ця країна не видає своїх громадян, а в колекції паспортів Коломойського є якраз документ громадянина Ізраїля. Однак тепер, схоже, ця країна також закрита для Коломойського", – зазначив Лещенко.
Усе це означає, що токсичність Коломойського зростає, а кільце навколо нього звужується. І тікати йому буде нікуди. Це означає, що час провести його остаточну деолігархізацію в Україні,
– підсумував журналіст.
Дивіться блог "Чесна політика" за 17 липня: відео
Розслідування в Ізраїлі: що відомо
- Англомовна газета Kyiv Post, посилаючись на власні джерела, повідомила, що ізраїльська поліція відкрила розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.
- Мовиться про ймовірне шахрайство та організовану злочинність. Справа стосується угоди 2019 року між партнерами Коломойського та компанією білоруського олігарха Миколи Вороб'я.
- Компанія Коломойського нібито не сплатила 20 мільйонів доларів за вугілля.