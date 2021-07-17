Коломойського стало менше

Олігарх Ігор Коломойський значно зменшив свою публічну активність. Якщо раніше він роздавав коментарі направо та наліво, хизувався усуненням Петра Порошенка від влади, анонсував ті чи інші кроки нової адміністрації, то тепер Коломойського не видно і не чути.

До теми Коломойський заборгував 20 мільйонів доларів білоруському олігарху, – ЗМІ

Причина в тому, що в життя поступово починає втілюватися те саме гасло, яке прославило Коломойського. Коли він у 2005 році в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" сказав: "Життя – це супермаркет, бери, що хочеш, тільки каса попереду".

Схоже, тепер до каси наближається сам Коломойський. За його дії протягом чверть століття олігархічного впливу на нього чекає розплата.

В Америці Федеральне бюро розслідувань з'ясовує факти відмивання грошей Коломойським, виведених з українського "Приватбанку" шляхом шахрайства та придбання за них нерухомості в різних штатах.

Поки що Мін'юст США подав проти будівель та споруд Коломойського позови в 3 штатах:

Кентукі;

Техасі;

Огайо.

Однак ці позови висунуто в рамках кримінального розслідування. Досі немає жодної інформації, чи не увінчалося це слідство висуненням підозри самому Коломойському.

Зазвичай ФБР про це не повідомляє вголос аж допоки фігурант не потрапить в лапи американського правосуддя, коли його затримують при проходженні кордону.

З ким так трапилось

Так сталося, наприклад, з Павлом Лазаренком, який летів у 1999 році до Америки та не знав, що його діяння вже розслідує ФБР.



Павло Лазаренко / Фото picture alliance

Так само про це не знав і Дмитро Фірташ, аж поки одного дня в березні 2014 року до нього прямо на вулиці у Відні не підійшов підрозділ поліції, який його арештував за запитом США.



Дмитро Фірташ / Фото picture alliance

Тому і Коломойський не може гарантувати собі, що він не буде затриманий десь закордоном, і, відповідно, він безвилазно перебуває в Україні.

Остання надія Коломойського зникла

У нас проти Коломойського ще не висунуто підозри, але офіційно обвинувачено його топменеджерів у "Приватбанку", включно з колишнім головою правління Олександром Дубілетом, який зараз проживає у передмісті Тель-Авіва.

Сам Коломойський донедавна міг безпечно літати хіба що до Ізраїля, адже ця країна не видає своїх громадян, а в колекції паспортів Коломойського є якраз документ громадянина Ізраїля.

Однак тепер, схоже, ця країна також закрита для Коломойського.

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Розслідування проти Коломойського в Ізраїлі

Як мені стало відомо зі своїх джерел, і ця інформація підтверджується англомовною газетою Kyiv Post, ізраїльська поліція відкрила розслідування щодо шахрайства та організованої злочинності, яке нібито стосується олігарха Ігоря Коломойського та кількох його соратників.

Справа стосується угоди 2019 року між партнерами Коломойського та компанією, яка належить білоруському олігарху Миколі Вороб'ю.



Ігор Коломойський та Микола Воробей / Колаж 24 каналу

Що їх пов'язує

Передісторія така. В листопаді 2019 року Ігор Коломойський, який здійснював контроль за державною компанією "Центренерго", був зайнятий пошуком вугілля для потреб компанії. Постачальником була обрана компанія білоруського олігарха Вороб'я NT Marine (Естонія), яка повинна була поставити 320 тисяч тонн вугілля за 25 мільйонів доларів.

Вугілля мало надійти на державне Центренерго з Кузбасу. Покупцем вугілля у NT Marine виступала кіпрська компанія SANDERLYN, пов'язана з Михайлом Кіперманом, дуже близьким соратником Коломойського.

Також в схемі начебто був залучений колишній депутат з оточення Коломойського Євген Геллер (був депутатом групи Відродження в Раді 8 скликання).

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Так, Геллер контролював попереднього главу Фонду держмайна Віталія Трубарова, який забезпечив призначення лояльного Коломойському глави Центренерго Володимира Потапенка в червні 2019 року за часів уряду Володимира Гройсмана.

У підсумку, Воробей через компанію NT Marine поставив на кіпрську компанію SANDERLYN 320 тисяч тонн вугілля, які були потім продані на "Центренерго".

Однак компанія SANDERLYN розрахувалася з NT Marine тільки 5 мільйонами євро і залишилася винна 20 мільйонів євро. Свою поведінку SANDERLYN пояснювала тим, що з ними не розрахувалася "Центренерго".

Як покупець вугілля SANDERLYN пов'язаний з Коломойським

Олігарх рідко розкриває, якими компаніями він володіє. Однак одного разу він підтвердив, що є акціонером компанії Sintez Oil – компанії, дуже подібної до SANDERLYN.

Довідка. Sintez Oil – це українська дочірня компанія зареєстрованої на Кіпрі фірми, якою керує кіпрська громадянка Евтихія Ксенофонтос. Ця ж особа значиться директором SANDERLYN.

Зокрема, під контролем Коломойського є логістичний комплекс в Одесі, який спеціалізується на перевалці нафти і скрапленого газу. Формально його представляють 4 компанії:

ПрАТ з іноземними інвестиціями Sintez Oil;

ВАТ "Ексімнафтопродукт";

ВАТ "Одеснафтопродукт";

ТОВ "Укрлоудсістем".

Вони оперують причалами в Одеському порту, розвантажуючи і завантажуючи судна, мають потужності для транспортування і резервуари для зберігання нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу.

Так от, власниками всіх цих 4 одеських підприємств є кіпрські фірми:

Clanton Consulting Ltd;

Portial Trading Ltd;

Prescona Management Ltd;

Inofos Management Ltd.

Усі вищевказані компанії пов'язані з Евтихією Ксенофонтос – директором і номінальним акціонером SANDERLYN, яка постачала вугілля на Центренерго, купивши його у ВороБ”я та не розрахувавшись із ним.

SANDERLYN та компанія Коломойського Sintez Oil продавали вугілля "Центренерго" одночасно, наприкінці 2019 року. Обидва купували вугілля за тією самою ціною, 78 доларів за тонну.

Хоча невідомо, скільки SANDERLYN залишав собі маржі з вугілля, проданого ”Центренерго", Sintez Oil додавала до ціни за тонну 10 доларів.

Якщо SANDERLYN встановив ту саму рентабельність, він заробив 3,2 мільйона доларів на 320 тисячах тонн, поставлених у листопаді 2019 року.

І, повторюся, як випливає зі слідства в Ізраїлі, не розрахувався з постачальником цього вугілля.

Ця компанія NT Marine направила 11 листів на адресу SANDERLYN з проханням і вимогою сплатити решту суми 20 мільйонів доларів. Однак у відповідь на ці дії Коломойський, за допомогою Марії Кіперман, дочки Михайла Кіпермана, закрив компанію SANDERLYN, так і не розрахувавшись.

Що стосується постачальника NT Marine, російське медіа РБК посилається на 4 джерела на вугільному ринку, які заявляють, що NT Marine контролює олігарх Микола Воробей, близький до білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенко.



Олександр Лукашенко / Фото Getty Images

Офіційно компанія належить громадянину Естонії Олексію Чульцю, якого балтійські ЗМІ називають партнером Вороб'я.

До слова. Воробей має інші інтереси в Україні. Зокрема, постачання бітуму для великого будівництва. В 2019 році перед втратою влади Порошенком Віктор Медведчук переписав на Вороб'я частку акцій дизельного трубопроводу.

Також Нафтобітумний завод Вороб'я грав роль фіктивного конкурента для оточення Порошенка при спробах приватизувати "Центренерго" напередодні втрати влади Порошенком в 2019 році, коли конкурс з продажу компанії зрештою скасували.

Однак повернемося до вугільної афери, де фірми друзів Коломойського залишились винні олігарху з Білорусі 20 мільйонів доларів і нарвалися на неприємності в Ізраїлі.

Хто ще фігурує у справі

Під час переговорів між Коломойським і Вороб'єм, начебто за словами останнього, Коломойський пропонував не ініціювати питання остаточного погашення заборгованості в обмін на допомогу в Україні, стверджуючи, що "країна перебуває під моїм контролем".

У справі також перевіряється роль Олександра Дубілета, він виїхав з України перед врученням підозри по справі "Приватбанку" і зараз живе в Ізраїлі, як громадянин цієї країни. Він начебто був допитаний в Ізраїлі поліцією в справі вугільної афери.

При цьому, як пліткують джерела, Дубілет проживає в будинку сестри Коломойського Лариси Черток в Герцлії (Ha-Eshel St 143, Herzliya, Israel) і користується автомобілем її чоловіка Володимира Чортка.

І нібито Кіперман недавно відвідував Дубілета в Ізраїлі для того, щоб знайти з ним спільну мову з приводу ситуації з "Центренерго".

Причина подачі заяви в поліцію

І ще одне. Причиною подачі заяви в поліцію Ізраїлю було те, що принаймні Коломойський і Дубілет а, можливо, і Кіперман – громадяни Ізраїлю.

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У разі, якщо Коломойський або Кіперман відвідають Ізраїль, вони при перетині кордону будуть допитані у кримінальній справі. Також про цю аферу Коломойського та його друзів з вуглем поінформоване НАБУ, яке розслідує справу "Приватбанку".

Усе це означає, що токсичність Коломойського зростає, а кільце навколо нього звужується. І тікати йому буде нікуди. Це означає, що час провести його остаточну деолігархізацію в Україні.