Оккупанты неоднократно срывали вывоз гражданского населения, нарушая режим тишины. Несмотря на это, по состоянию на 19 марта из Мариуполя в Запорожье эвакуировали уже 4 128 человек. Из них – 1 172 ребенка.

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Колонна прибыла в Бердянск

Как сообщает Мариупольский городской совет, посадка на эвакуационные автобусы будет осуществляться на площадке возле городского спорткомплекса (Мелитопольское шоссе, 27). Отправление автобусов запланировано на 11 часов дня.

Кроме этого, очередные 5 автобусов для продолжения эвакуации жителей Мариуполя выезжают из города Запорожье в Бердянск.

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