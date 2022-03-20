Окупанти неодноразово зривали вивезення цивільного населення, порушуючи режим тиші. Попри це, станом на 19 березня із Маріуполя до Запоріжжя евакуювали вже 4 128 людей. З них – 1 172 дитини.

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Колона прибула до Бердянська

Як повідомляє Маріупольська міська рада, посадка на евакуаційні автобуси буде здійснюватися на майданчику біля міського спорткомплексу (Мелітопольське шосе, 27). Відправлення автобусів заплановано на 11 годину дня.

Окрім цього, чергові 5 автобусів для продовження евакуації мешканців Маріуполя виїжджають із міста Запоріжжя до Бердянська.

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