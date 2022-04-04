Колонна из 7 автобусов из Мариуполя с участием Красного креста все еще заблокирована в Мангуше

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Красного креста все еще заблокирована в городе Мангуш Донецкой области.

Об этом Ирина Верещук рассказала в вечернем брифинге за 4 апреля, сообщает 24 канал. Отмечается, что из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 405 человек. Из них из Мариуполя – 1553 человека.

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Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, все еще заблокирована в городе Мангуш,

– отметила Ирина Верещук.

По ее словам, оккупационные войска продолжают нарушать договоренности с украинской стороной и свои собственные обещания.

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