Колонна россиян пыталась прорваться из Балаклеи в сторону Днепра: всех уничтожено

Оккупанты пытались отодвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи. Однако вооруженные силы Украины их остановили.

Уничтожили врага силы сводного подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Фото и деталей пока нет.

Обратите внимание В ВСУ рассказали о планах врага по направлениям Днепра и Запорожья

"Во время дерзкой операции технику и живую силу противника уничтожили. Так будет с каждым. Никакой пощады", – говорится в сообщении.

Полный текст публикации:

Сегодня (5 февраля – 24 канал) силы сводного подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады остановили колонны врага, которые пытались отодвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи.

В ходе дерзкой операции технику и живую силу противника уничтожили! Так будет с каждым! Никакой пощады! Подробности и фото позже. Верьте в ВСУ! Слава ДШВ!

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!