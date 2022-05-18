Колонну российских "Терминаторов" заметили на Луганщине: стоимость машины – 2,3 миллиона

Россияне хотят "напугать" украинских защитников страшными названиями и дорогой техникой. Так в Луганской области сняли на видео целую колонну "Терминаторов" – боевых машин поддержки танков.

Стоимость одного такого российского "Терминатора" – от 1 до 5 миллионов долларов. При этом ни место, ни время появления БМПТ – неизвестно.

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"Терминаторы" грузили на железной дороге еще в феврале

Для Терминаторов военные действия в Украине будут дебютом. Видео как очередное ноу-хау российского оборонпрома грузят на железнодорожные платформы, появились еще в конце февраля – причем еще до начала вторжения. В общей сложности таких БМПТ у россиян только 9 и будто все послали превращаться в металлолом в Украину.

Издание АрмияInform предполагает, что "Терминаторы" вошли в один из танковых батальонов 90-й Витебско-Новгородской гвардейской танковой дивизии. Она дислоцируется в Чебаркуль Челябинской области.

Смотрите видео с новыми российскими "Терминаторами" / Видео АрмияInform

Что известно о БМПТ "Терминатор"

Это вариант многоцелевой боевой гусеничной машины огневой поддержки на базе танка Т-72 или Т-90.

Россияне уверяют, что у нее мощное вооружение и защита.

Вроде бы "Терминаторы" способны поражать пехоту, танки, БМП и даже вместе с ПВО вести борьбу против вертолетов и самолетов – на низкой скорости и высоте.

"Терминаторы" вооружены двумя автоматическими пушками калибра 30 миллиметров 2А42 и крупнокалиберным пулеметом.

Экипаж машины состоит из 5 человек.

"Терминаторы" опробовали в Сирии

Производят БМПТ на "Уралвагонзаводе". Испытали россияне эти машины в Сирии в 2017 году, а уже после этого поставили на вооружение.

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Скоро будут новые трофеи, – ВСУ

В телеграм-канале "Оперативно. ВСУ" тоже обнародовали видео с "Терминаторами". При этом машины – изрядно заляпаны грязью. Очевидно, по логике россиян, должны пугать украинцев уже своим внешним видом.

Очень скрепное название. А у нас скоро будут новые трофеи. Посмотрим на их очередные эксклюзивные технологии,

– написали в соцсетях.

В 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев назвали более точную цену одной российской БМПТ – 2,3 миллиона долларов. Ни ценой, ни названием украинские воины не поражены, так что обещают вскоре превратить "терминаторы" в металлолом.

Еще одно видео с "Терминаторами" / Видео с телеграм-каналов:

Какие потери врага: данные по состоянию на 18 мая

С 24 мая украинские военные ликвидировали 28300 врагов.

Только за сутки эта цифра выросла на 400 врагов.

Также наши воины уничтожили 1235 танков и более 3 тысяч боевых бронированных машин, 586 артиллерийских систем, 202 самолета и 167 вертолетов.

Также в списке – 13 кораблей и катеров.

Смотрите в видео: сводка Генштаба за 18 мая