Колонны стоят на въезде в Молдову, бегут и в Украину, – Братчук о ситуации в Приднестровье

После провокаций и взрывов в Приднестровье оттуда массово бегут люди. Едут на подконтрольную территорию Молдовы, а также убегают в Украину.

На въезде в Молдову выстроились колонны авто. Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Важно Кремль принял решение о нападении на Молдову, – The Times

Почему люди бегут в Украину

Спикер объяснил, что у людей в Приднестровье есть несколько паспортов. Наименее ходовой – приднестровский, есть много русских из-за оккупации. Кроме того, у людей есть паспорта Молдовы и Румынии, а также Украины.

Таким образом, они выбирают, куда ехать. Братчук отметил, что люди едут в Украину, даже несмотря на войну. Жители Приднестровья понимают, что ВСУ мощно стоят на защите нашего государства, хотя Россия пытается распространять фейки в регионе.

Риски есть

Представитель ОВА отметил, что определенные риски со стороны Приднестровья есть. Кремль может прибегнуть к разным вариантам действий, однако мы готовы к любым ситуациям.

Что происходит в Приднестровье

Еще 25 апреля в Приднестровье раздалась серия взрывов. В частности, были разрушены вышки, транслировавшие российскую пропаганду.

Самопровозглашенные власти региона увидели в этих действиях "украинский след".

Из-за провокации президент Молдовы Майя Санду экстренно созвала Совбез страны.

Уже 1 мая в Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники. Нашли материалы газеты, датированной 2 мая. В ней сообщают о терактах с большим количеством жертв на майские праздники. Одесские власти знают о 4 возможных провокациях России в Приднестровье.