Колумбиец Эдвард Эрнандес во второй раз стал самым низким человеком в мире

Колумбиец Эдвард Нино Эрнандес в очередной раз признан самым низким человеком в мире. Его рост составляет всего 72.1 сантиметра.

34-летний колумбиец Эдвард Нино Эрнандес во второй раз получил титул самого низкого человека мира, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Самый низкий человек в мире отвоевал титул в Книге рекордов Гиннеса. Это произошло через 10 лет после того, как он впервые получил это звание. Рост 34-летнего колумбийца Эдварда Нино Эрнандеса всего 72.1 сантиметра,

– отмечается в сообщении.

Эдвард говорит, что хочет, чтобы люди видели его таким, какой он есть – малым ростом, но с большим сердцем.

Впервые он был признан самым низким человеком в мире в 2010 году. Однако надолго этот титул у него не остался и уже через пол года он перешел к 18-летнему парню из Непала Хагендре Тапе Магаре, рост которого составлял 67.08 сантиметров. Позже рекордсменом стал Чандра Баадура Данг ростом 54.6 сантиметров. Но в 2015 году он умер и титул вернулся к Хангедре.

Известно, что в январе 2020 года ушел из жизни непалец Хагендра Тапа Магар и теперь титул самого низкого человека в мире вновь принадлежит Эдварду.



Самый низкий человек в мире​ / Facebook / @Edward Niño Hernandez