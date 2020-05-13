Колумбієць Едвард Ернандес вдруге став найнижчим чоловіком у світі

Колумбієць Едвард Ніно Ернандес вкотре визнаний найнижчим чоловіком у світі. Його зріст становить всього 72.1 сантиметра.

34-річний колумбієць Едвард Ніно Ернандес вдруге здобув титул найнижчого чоловіка світу, що зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Читайте також: Коронавірус усюди: трагічна статистика у Африці та небезпека для Антарктики

Найнижчий чоловік у світі відвоював свій титул у Книзі рекордів Гіннеса. Це сталося через 10 років після того, як він вперше здобув це звання. Зріст 34-річного колумбійця Едварда Ніно Ернандеса всього 72.1 сантиметра,

– зазначається у повідомленні.

Едвард каже, що прагне, аби люди бачили його таким, яким він є – малим на зріст, але з великим серцем.

Вперше він був визнаний найнижчим чоловіком у світі в 2010 році. Проте на довго цей титул у нього не залишився і вже через пів року він перейшов до 18-річного хлопця з Непалу Хагендра Тхапа Магара, ріст якого становив 67.08 сантиметрів. Пізніше рекордсменом став Чандра Баадура Дангі зі зростом 54.6 сантиметрів. Та в 2015 році він помер і титул повернувся до Хагедра.

Відомо, що в січні 2020 року пішов з життя непалець Хагендр Тхапа Магар і тепер титул найнижчого чоловіка в світі знову належить Едварду.



Найнижчий чоловік в світі / Facebook / @Edward Niño Hernandez