Померла найменша людина у світі: дивіться фото рекордсмена Книги рекордів Гіннеса

Книга рекордів Гіннесса втратила одного з рекордсменів – померла найменша у світі людина. Зріст Хагендри Тапи Магар був 67 сантиметрів, важив чоловік 6 кілограмів.

На офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса підтвердили, що Хагендра був поміщений в лікарню Manipal в Непалі в четвер 16 січня і помер на 28 році життя.

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Також повідомили, що через свою ваду він мав проблемами з серцем, у нього була астма та пневмонія.

"Нам жахливо сумно почути новини з Непалу про те, що Хагендри більше немає з нами. Його світла посмішка була настільки сильною, що вона заполонила серця всіх, хто з ним зустрічався. Життя може бути складним, коли ти важиш 6 кілограмів і не вписуєшся у світ, збудований для звичайної людини. Для мене було честю познайомитися з його родиною. І привілеєм – поділитися його історією з усім світом", – заявив головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей.

Що відомо про найменшу людину у світі?

Хагендра Тапа Магар народився в Непалі в 1992 році. При зрості 67,08 сантиметра він був визнаний найменшою людиною у світі, яка зберегла здатність самостійно пересуватися. Вперше він потрапив до Книги рекордів Гіннесса у 2011 році. Хагендра був на сім сантиметрів вище філіппінця Джунрей Балавінга, однак через захворювання той не може ходити і стояти без сторонньої допомоги.



Хагендра Тапа Магар

"Хагендра швидко привернув увагу громадськості у 2011 році й був призначений послом доброї волі Непалу в галузі туризму", – повідомили представники Книги рекордів Гіннеса.

Тепер звання найменшої людини, яка зберігає мобільність, перейшло до колумбійця Едуарда Ніньо Ернандеса, його зріст становить 70,21 сантиметра.

Дивіться фото найменшої людини: