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      Померла найменша людина у світі: дивіться фото рекордсмена Книги рекордів Гіннеса

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      Хагендра Тапа Магар / en24.news/

      Книга рекордів Гіннесса втратила одного з рекордсменів – померла найменша у світі людина. Зріст Хагендри Тапи Магар був 67 сантиметрів, важив чоловік 6 кілограмів.

      На офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса підтвердили, що Хагендра був поміщений в лікарню Manipal в Непалі в четвер 16 січня і помер на 28 році життя. 

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      Також повідомили, що через свою ваду він мав проблемами з серцем, у нього була астма та пневмонія.

      "Нам жахливо сумно почути новини з Непалу про те, що Хагендри більше немає з нами. Його світла посмішка була настільки сильною, що вона заполонила серця всіх, хто з ним зустрічався. Життя може бути складним, коли ти важиш 6 кілограмів і не вписуєшся у світ, збудований для звичайної людини. Для мене було честю познайомитися з його родиною. І привілеєм – поділитися його історією з усім світом", – заявив головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей.

      Що відомо про найменшу людину у світі?

      Хагендра Тапа Магар народився в Непалі в 1992 році. При зрості 67,08 сантиметра він був визнаний найменшою людиною у світі, яка зберегла здатність самостійно пересуватися. Вперше він потрапив до Книги рекордів Гіннесса у 2011 році. Хагендра був на сім сантиметрів вище філіппінця Джунрей Балавінга, однак через захворювання той не може ходити і стояти без сторонньої допомоги.

      Хагендра Тапа Магар
      Хагендра Тапа Магар

      "Хагендра швидко привернув увагу громадськості у 2011 році й був призначений послом доброї волі Непалу в галузі туризму", – повідомили представники Книги рекордів Гіннеса.

      Тепер звання найменшої людини, яка зберігає мобільність, перейшло до колумбійця Едуарда Ніньо Ернандеса, його зріст становить 70,21 сантиметра.

      Дивіться фото найменшої людини:

       

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      Автор: Северин Трач
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