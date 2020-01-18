Умер самый маленький человек в мире: смотрите фото рекордсмена Книги рекордов Гиннеса

Книга рекордов Гиннесса потеряла одного из рекордсменов – умер самый маленький в мире человек. Рост Хагендры Тапы Магар был 67 сантиметров, весил человек 6 килограммов.

На официальном сайте Книги рекордов Гиннеса подтвердили, что Хагендра был помещен в больницу Manipal в Непале в четверг 16 января и скончался на 28 году жизни.

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Также сообщили, что из-за своей особенности он имел проблемы с сердцем, у него была астма и пневмония.

"Нам ужасно грустно услышать новости из Непала о том, что Хагендры больше нет с нами. Его светлая улыбка была настолько сильной, что он заполнил сердца всех, кто с ним встречался. Жизнь может быть сложной, когда ты весишь 6 килограммов и не вписываешься в мир, построенный для обычного человека. Для меня было честью познакомиться с его семьей. И привилегией – поделиться его историей со всем миром", – заявил главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей.

Что известно о самом маленьком человеке в мире?

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году. При росте 67,08 сантиметра он был признан самым маленьким человеком в мире, который сохранил способность самостоятельно передвигаться. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. Хагендра был на семь сантиметров выше филиппинца Джунри Балауинга, однако из-за заболевания он не может ходить и стоять без посторонней помощи.



Хагендра Тапа Магар

"Хагендра быстро привлек внимание общественности в 2011 году и был назначен послом доброй воли Непала в области туризма", – сообщили представители Книги рекордов Гиннеса.

Теперь звание самого маленького человека, который сохраняет мобильность, перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, его рост составляет 70,21 сантиметра.

Смотрите фото самого маленького человека: