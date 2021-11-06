Колыбельная для Припяти: в "городе-призраке" презентовали уникальную пластинку

В Припяти среди разрушенных домов презентовали уникальную коллекционную пластинку, в которую вошли десять разнообразных композиций музыкантов мира и Украины. Куратор проекта "Звуки Чернобыля" Валерий Коршунов говорит, что трагедию и уроки человечество сможет осмыслить через десятки лет.

В основе каждой композиции проекта заложены характерные для зоны отчуждения звуки: треск дозиметра, скрип колеса обозрения, шум рыжего леса, эхо, грохот течения, даже звуки из середины Чернобыльской АЭС.​ Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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Что известно о пластинке

Пластинка уникальна тем, что винил в темноте светится. А сама обложка – с добавленной реальностью, на которой с помощью мобильного приложения CHRNBL портреты музыкантов оживают и рассказывают о написанных песнях и своем впечатлении от Чернобыля.

Валерий Коршунов / Фото Алины Туришин, 24 канал

Стоимость пластинки тоже символическая — 1986 гривен. Таких экземпляров всего 500.

вся прибыль с продажи пластинок пойдет на помощь ликвидаторам и пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС.

В основу пластинки вошли композиции от исландцев GusGus, группы KAZKA, техно диджея Bjarki, бит боксера Dub FX, французской группы TELEPOPMUSIK, Сергея Михалка и Александра Чемерова, групп "Вагоновожатые", ATOMIC SIMAO и соло-исполнителей — СТАСІК и KRUTЬ.



Винил в темноте светится / Фото Алины Туришин, 24 канал

После презентации пластинки в городе Припять свою музыкальную композицию представила композитор современной экспериментальной и электронной музыки Zavoloka – украинка, которая сейчас живет в Берлине.



Выступление Zavoloka / Фото Алины Туришин, 24 канал

Живое выступление состоялось в темноте посреди домов и возле детской школы. Валерий Коршунов рассказал, что исполнительница создает как и музыку, так и визуальный перфоменс.

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Зона отчуждения / Фото Алины Туришин, 24 канал

Он отмечает, что для него катастрофа на ЧАЭС является большой трагедией для Украины, уроками которой пренебрегали, потому что было замалчивание.

И сейчас, спустя много лет, у нового поколения происходит рефлексия на эту ситуацию, потому что многие люди узнают о Чернобыле, узнают что-то новое, такое, чего раньше не знали. На самом деле нам еще предстоит пройти большой этап переосмысления, потому что сейчас еще не произошло заживление этой раны, и я думаю, что через 10 – 20 лет мы сможем по-настоящему и без эмоций посмотреть назад и понять, что это было. Валерий Коршунов Автор проекта ARTEFACT, куратор проекта "Звуки Чернобыля"

Мужчина надеется, что к этому времени людям удастся извлечь все уроки из Чернобыля, в частности, переосмыслить свое отношение к ликвидаторам.

Надеюсь, что мы извлечем уроки из того, как советская власть умалчивала, как их пропаганда сделала так, что мы забыли, и сейчас большое количество людей верит в различные фейки на тему Чернобыля. Несколько лет назад мы сделали исследование, которое показало, что 60% украинцев не знают даже дату аварии на ЧАЭС. Это просто ужас,

– подчеркнул он.



Зона отчуждения / Фото Алины Туришин, 24 канал

Куратор проекта отметил, что киевляне живут в 100 километрах от места крупнейшей техногенной катастрофы и мало что знают об этом.

Еще до сериала HBO мы говорили, что мало кто знает об этом, нас убеждали в обратном. А это потому, что мы живем в информационных пузырях. И если отступить в сторону немного, то люди и не интересуются этим,

– отметил мужчина.



60% украинцев не знают даже дату аварии на ЧАЭС / Фото Алины Туришин, 24 канал

"Нас это коснулось, но мы не успели это пережить"

По словам Коршунова, именно сериал, как художественный продукт, помог украинцам постичь много информации для себя и переосмыслить все. В ликвидации катастрофы приняли участие 600 тысяч украинцев. Поэтому многие стали припоминать, что у них родители – ликвидаторы, и что они переселены, добавил он.



Зона отчуждения / Фото Алины Туришин, 24 канал

Нас это коснулось, но мы не успели это пережить. Сейчас приходит это время. Эксперты говорят, что нужно сначала пережить это, а потом уже делать нормальную рефлексию. Вероятно, позже мы сможем это сделать, но это не значит, что мы не должны работать с этой темой все это время. Я надеюсь, что такие проекты этому помогают,

– отметил мужчина.

Большое количество музыкантов, говорит мужчина, посетили Чернобыль. И не обычными туристическими турами, а в эксклюзивных поездках, чтобы найти вдохновение и историю. Каждый музыкант смог показать зону отчуждения с разных сторон.



Зона отчуждения / Фото Алины Туришин, 24 канал

И не со стороны сожаления какого-то, а со стороны того, как надо смотреть на эту проблему. Когда тебе каждый рассказывает, как его это задело, то это очень круто,

– добавил он.

Валерий Коршунов рассказал, что видел, как все треки "рождаются". Он говорит, что у каждого музыканта получился свой эксперимент, где каждый по-разному раскрыл тему Чернобыля.

Вместе с пластинкой анонсировали и продолжение проекта. В новом сезоне Sounds of Chornobyl. vol. 2: Radiation украинские электронные музыканты Woo York, Voin Oruwu, Na Nich тоже напишут музыкальные композиции для проекта и отыграют живые выступления в зоне отчуждения, которые будут презентованы в YouTube уже в ближайшее время.