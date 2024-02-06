Команда инженеров Юрия Голика запустила в производство аккумуляторы для дронов

Частные производители украинских дронов постепенно становятся независимыми от внешних поставщиков. Так, инженеры, собирающие различные типы беспилотников для нужд военных, теперь самостоятельно изготавливают и аккумуляторные батареи.

Об этом рассказал в фейсбуке предприниматель и волонтер Юрий Голик, который вместе с партнерами организовал производство БПЛА.

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По словам предпринимателя, к созданию своих батарей подтолкнула зависимость от комплектующих. Украинские производители батарей ставили в приоритет большие заказы, поэтому небольшие "мастерские дронов" были вынуждены ждать. Из-за этого часто приостанавливался процесс сборки, соответственно, приходилось ожидать и военным. Сыграла свою роль и цена батарей – оптом она ощутимо ниже. Поэтому группа разработчиков решила попробовать собирать их собственными силами.

Погуглили. Поговорили с военными. Поняли, из каких элементов собираются нужные нам аккумуляторы. Посмотрели видеоуроки на ютубе. Промониторили стоимость элементов на разных украинских торговых площадках. Нашли все, что нужно для сборки батареи. Купили аппарат для точечной сварки. И собрали пробные образцы. Все получилось практически сразу,

– рассказал о процессе подготовки производства аккумуляторов Юрий Голик.

Самостоятельное изготовление аккумуляторных батарей сразу показало свою финансовую целесообразность. На старте работ команде предпринимателя удалось экономить 50 – 70% их стоимости по сравнению с рыночной ценой. Из-за растущего спроса предложение на рынке изменилось, поэтому сейчас есть варианты комплектующих, дешевле всего на 10 – 15%. Но Юрий Голик убежден, экономическая составляющая – это далеко не самый важный плюс.

В любом производстве чем больше деталей и комплектующих изготавливаешь сам, тем меньше форс-мажоров с логистикой и сроками. И это не все бонусы. Теперь мы контролируем процесс. Сроки, поставки, качество и даже форму. Мы меняем ее под разные модели дронов – и это очень удобно. Даже в этом мы не зависим от других,

– подчеркнул Юрий Голик.

Напомним, команда конструкторов собирает ряд моделей дронов собственной разработки, в частности ударные квадрокоптеры, самолеты-камикадзе, самолеты-разведчики и тому подобное. Часть БПЛА уже изготавливают серийно, а параллельно работают над новыми модификациями.