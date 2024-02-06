Про це розповів у фейсбуці підприємець і волонтер Юрій Голик, який разом з партнерами організував виробництво БпЛА.

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За словами підприємця, до створення своїх батарей підштовхнула залежність від комплектуючих. Українські виробники батарей ставили в пріоритет більші замовлення, тож невеликі "майстерні дронів" були вимушені чекати. Через це часто призупинявся процес збірки, відповідно, доводилося очікувати й військовим. Зіграла свою роль і ціна батарей – оптом вона відчутно нижча. Тому група розробників вирішила спробувати збирати їх власними силами.

Погуглили. Поговорили з військовими. Зрозуміли, з яких елементів збираються потрібні нам акумулятори. Подивилися відеоуроки на ютубі. Промоніторили вартість елементів на різних українських торгових майданчиках. Знайшли все, що потрібно для складання батареї. Купили апарат для точкового зварювання. І зібрали пробні зразки. Усе вийшло практично одразу,

– розповів про процес підготовки виробництва акумуляторів Юрій Голик.

Самостійне виготовлення акумуляторних батарей одразу показало свою фінансову доцільність. На старті робіт команді підприємця вдалось заощаджувати 50 – 70% їхньої вартості в порівнянні з ринковою ціною. Через попит, що зростає, пропозиція на ринку змінилась, тому зараз є варіанти комплектуючих, дешевші всього на 10 – 15%. Але Юрій Голик переконаний, економічна складова – це далеко не найважливіший плюс.

У будь-якому виробництві чим більше деталей і комплектуючих виготовляєш сам, тим менше форс-мажорів з логістикою та термінами. І це не всі бонуси. Тепер ми контролюємо процес. Терміни, постачання, якість і навіть форму. Ми змінюємо її під різні моделі дронів – і це дуже зручно. Навіть в цьому ми не залежимо від інших,

– підкреслив Юрій Голик.

Нагадаємо, команда конструкторів збирає низку моделей дронів власної розробки, зокрема ударні квадрокоптери, літаки-камікадзе, літаки-розвідники тощо. Частину БпЛА вже виготовляють серійно, а паралельно працюють над новими модифікаціями.