Команда Международного Красного Креста не смогла добраться до Мариуполя.

Команда Международного комитета Красного Креста так и не смогла добраться до Мариуполя, который более месяца находится в осаде.

Представители Международной организации должны помочь безопасному проходу гражданских лиц, однако этого так и не произошло.

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В общей сложности 9 членов Красного Креста были вынуждены вернуться в Запорожье из-за условий, что "невозможен проезд" в Мариуполь. Команда планирует попробовать снова совершить поездку в осажденный город 2 апреля.

Для успеха сделки важно, чтобы стороны соблюдали договоренности и обеспечивали необходимые условия и гарантии безопасности,

– говорится в заявлении Красного Креста.

Организация утверждает, что выступает как "нейтральный посредник" с планами "сопровождать конвой из Мариуполя в другой город Украины".

"Наше присутствие обозначит гуманитарный маркер на этом запланированном перемещении людей, предоставив колонне дополнительную защиту и напоминая всем сторонам о гражданском, гуманитарном характере операции", – говорится в сообщении.

Ранее военный губернатор Донецкой области заявил, что российские войска не пропускают гуманитарную помощь в окруженный Мариуполь.

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