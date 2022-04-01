Представники Міжнародної організації мали допомогти безпечному проходу цивільних осіб, однак цього так і не сталося.

Важливо Червоний хрест підіграє Росії, – Саакян

Загалом 9 членів Червоного Хреста були змушені повернутися до Запоріжжя через умови, що "унеможливили проїзд" до Маріуполя. Команда планує спробувати знову здійснити поїздку в обложене місто 2 квітня.

Для успіху операції важливо, щоб сторони дотримувалися домовленостей та забезпечували необхідні умови та гарантії безпеки,

– мовиться у заяві Червоного Хреста.

Організація стверджує, що виступає як "нейтральний посередник" з планами "супроводжувати конвой із Маріуполя в інше місто України".

"Наша присутність позначить гуманітарний маркер на цьому запланованому переміщенні людей, надавши колоні додатковий захист і нагадуючи всім сторонам про цивільний, гуманітарний характер операції", – мовиться у повідомленні.

Раніше військовий губернатор Донецької області заявив, що російські війська не пропускають гуманітарну допомогу в оточене місто Маріуполь.