Команда Навального объявила о бессрочных акциях протеста в России

Команда российского оппозиционера Алексея Навального призвала россиян выходить на акции протеста. Они будут проходить каждый день.

В будни протесты против войны в Украине будут проходить в 19:00 по местному времени. В выходные и праздники – в 14:00.

Важно Украинцев просят распространить среди россиян информацию о митингах

Добавим, что вчера в России задержали детей в возрасте 7 – 11 лет, которые пришли с цветами и плакатом "Нет войне" под посольство Украины. Детвора вместе с родителями провела ночь в отделении полиции.

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