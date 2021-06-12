Оружие, которое тогда пытались использовать, чтобы открыть второй фронт в борьбе против нацизма, служит домом для рыб. В 1944 году 6 июня стало не только моментом истины для сил союзников, но и днем ​​применения новых технологий и инженерных творений.

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Чтобы избежать столкновения с гитлеровскими препятствиями, которые тот расставил на береговой линии, союзным войскам пришлось изрядно потрудиться, чтобы придумать конструкции, которые помогут обойти нацистские заграждения.

Танки перевозили на себе специальные колонны, которые помогали перебираться через глубокие окопы, на БТР цепляли специальные трубы с цепями, которые разминовывали мины во время передвижения колонны. И настоящими звездами той битвы, да и вообще морских высадок, стали ребята из подразделения Underwater Demolition Team или "Команда подводного сноса".



Фрогмены выполняли важную функцию / Фото quora

Для чего было нужно подразделение UDT

Именно этих ребят в бою называли фрогменами, они не просто помогли спасти тысячи жизней, но и стали отцами-основателями одного из самых элитных подразделений США – NAVY SEAL.

Если во время Второй мировой войны с созданием кораблей или субмарин проблем не возникало, то с применением стальных машин возле берегов для штурма побережья вопросов возникало немало. Подойдя слишком близко к мели корабль натыкался на корабельную мину, а если и удавалось каким-то образом обойти их – на пути стояли рифы.

В таком случае корабль или садился на дно, или солдаты, которые выпрыгивали из него, получали травмы на коралловых рифах. Это не просто влекло за собой большие расходы, но и вызывало нехватку людей, техники и тянуло время, а в таких штурмовых боях каждая секунда была на вес золота. Поэтому и появились специальные люди, которые занимались тем, что обезвреживали все эти преграды, которые стояли на пути к победе и верховенству.

"Местность, на которой мы работали – это, как правило, песок или коралловые рифы. Однако ты привыкаешь. Когда взорвешь 1 или 2 коралла, то эта работа превращается в рутину. Ты знаешь, сколько тебе взрывчатки понадобится в следующий раз, чтобы выполнить задание. И хотя мы всегда брали с собой только то количество взрывчатки, которое нам понадобится для подрыва рифов, неплохо было прихватить немного больше. Ну так, на всякий случай", – пояснил бывший фрогмен Билл Доусон.



Бывший фрогмен Билл Доусон / Фото Veterans Center

Операция "Факел"

В 1942 году официально подразделения еще не существовало. Роль подводных подрывников приняли на себя добровольцы из разных воинских подразделений. Их называли волонтерами, но именно эти волонтеры и стали причиной создания Frogman.

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Оказалось, что коралловые рифы – это далеко не единственная проблема, с которой может столкнуться техника и люди во время штурма побережья. На пути стояли еще и препятствия созданные враждебными силами. Впервые с такими вызовами команде подрывников пришлось столкнуться в начале 1942 года – во время операции "Факел".

Это было британско-американское вторжение в Северную Африку. Группу дайверов отправили на обезвреживание подводных препятствий, которые разбросали, чтобы исключить движение союзных кораблей. На подготовку всего неделя, а дальше – за работу.

Во время той миссии Frogman смогли не просто расчистить коралловые рифы, но и обезвредить подводные мины, заграждения, которые впирались в корабли. Они даже перерезали подводные кабели, которые обеспечивали коммуникации враждебных сил.

Кстати говоря! Подводники всегда приступают к выполнению за 1 – 2 дня до начала самой операции. Они отправляются на миссию без подкрепления. То есть боевого корабля, который мог бы их прикрыть в случае обнаружения, нет. Они находятся с врагом один на один.

"Хуже всего, это когда при выполнении задания вас замечает вражеский снайпер, а спрятаться негде. Есть, конечно, надувная лодка, но это не такая уж и помеха для снайпера. Все, что остается в таком случае – нырять поглубже и оставаться под водой как можно дольше. Подниматься нужно каждый раз в другом месте и надеяться, что снайпер вас потеряет, а если и заметит, то его выстрел будет неудачным", – пояснил Доусон.

Битва за Нормандию

После "Факела" и началось создание специализированного подразделения, которое отвечало бы исключительно за зачистку морских и прибрежных зон. Да еще и приближалась высадка в Нормандии, а к этой спецоперации следовало подготовиться надлежащим образом.

Одна из причин – препятствия, которые установили нацисты под водой, возле берега, на побережье и даже на холмах. Там были самые разнообразные укрепления, которые делали невозможными шансы на продвижение союзной техники. Чтобы тщательно изучить все эти нюансы и эффективно обезвредить их, фрогмены несколько недель анализировали береговую ситуацию и пытались воспроизвести похожие конструкции на своих полигонах.



К спецоперации тщательно подготовились / Фото IWM

В результате – все удалось, изучив, каким образом лучше обезвреживать опоры и где именно их взрывать. Также создали карту рифов и мин – фрогмены передали всю эту информацию союзникам и начали наступление.

У немцев были годы, чтобы подготовить оборону пляжей. Они были готовы к нападению и прекрасно понимали, что даже если союзники нападут, то сначала им нужно будет обойти заграждения. Стоял лишь один вопрос: в какой именно точке совершат нападение?,

– рассказал историк Генри Хендрикс.

Битва за Нормандию продолжалась целый месяц – до 25 июля, забрав с собой более 20 тысяч жизней. Могла бы забрать еще больше, если бы не фрогмены и инженеры, которые придумывали различные гаджеты, чтобы ускорить выход военных на сушу.

Дело в том, что чем дольше они оставались в воде – тем более легкой мишенью были для немцев, которые всыпали пулеметами почти все побережье.

Мощные изобретения

Одним из изобретений была платформа для грузового корабля, которая падала прямо на сушу и позволяла быстрее съехать на берег танкам и броневикам, а заодно – скорее добежать до укрытия самим военным.

По подсчетам военных историков, такой девайс экономил не менее 38 секунд. И этого было вполне достаточно, чтобы спасти сотни, а то и тысячи жизней.

Подводники тоже внесли свою лепту. Перед тем, как корабли подходили к берегам или спускали на воду танки на специальных платформах, дайверы разминовывали корабельные мины, а это оружие серьезное. Наткнувшись на нее, было всего 2 варианта:

кораблель разорвет на куски;

на корабле пробьется такая дыра, что судно затонет.

Результат был только один – корабль не мог функционировать. Сколько таких мин удалось обезвредить за месяц битвы – точно неизвестно. Однако то, что фрогмены сэкономили время, спасли жизнь и помогли таким образом переправить как можно больше техники на берег – это факт. Это уже не говоря об их быстрых действиях на самом берегу, где они искусно взрывали заграждения и баррикады нацистов.

Одна корабельная мина может иметь непропорционально большое влияние на ход всей битвы. Подорвавшись, она затопит не только корабль, но и всех солдат и технику на нем,

– отметил историк Ник Гевитт.

"И большое преимущество в том, что такие мины обезвредили люди, а не техника, ведь люди тогда делали это в разы быстрее", – добавил Гевитт.

Тренировка фрогменов

Каждый член команды должен иметь едва ли не сверхчеловеческие способности:

выносливость;

физическую форму;

много терпения.

Да, как тренировали их – в то время не тренировали никого. Чего только стоит отбор в команду. Кроме подтягиваний, отжиманий, приседаний и пресса, кандидатов заставляли плавать на большие дистанции. Заставляли нырять и проверяли, как долго они могут находиться под водой.

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И когда желающие стать фрогменами проходили эти испытания, то попадали на 25-недельный курс подготовки, где кроме прыжков с парашютов, десантирования с вертолетов, стрельбы и курсов по подрывному мастерству – еще бегали. Бег – это одно из самых главных занятий.

Они делали пробежки большую часть дня. Среди инструкторов существовала даже шутка или же правило: "Выносливость настоящего мужчины можно увидеть только во время бега".



Фрогмены выполняли жесткие тренировки / Скриншот з відео

После изнурительной морально и физически тренировки курсантов проверяли на боеспособность. Даже с переутомлением они должны были найти в себе силы, чтобы выполнить задание. Например, проплыть несколько метров, нырнуть, найти бомбу и обезвредить ее. Также победить в спарринге соперника. Еженедельно курсанты должны были показывать результат лучше, чем был раньше.

О последней битве фрогменов во Второй мировой войне – смотрите в программе.