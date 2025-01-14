Если же будут нелояльные к Трампу, то, скорее всего, их могут уволить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Нелояльных к Трампу могут уволить из Белого дома

Как пишут в СМИ, некоторые сотрудники Совета нацбезопасности Белого дома уже начали собирать свои вещи после того, как их опросили относительно лояльности к Трампу. В то же время ранее эти чиновники были убеждены, что останутся работать и при новой администрации республиканца.

Интересно, что ранее будущий советник Трампа Майк Волц публично заявлял о намерении до инаугурации уволить всех неполитических назначенцев и карьерных сотрудников разведки, чтобы укомплектовать Совет теми, кто поддерживает Трампа и его политику.

Массовое увольнение экспертов по вопросам внешней политики и национальной безопасности может лишить команду Трампа значительного опыта и институциональных знаний в решении сложных политических вызовов, частности в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, в таком случае новые политические эксперты, привлечены к работе в СНБ, менее охотно будут говорить о политических разногласиях и беспокойстве,

– отмечают журналисты.

В то же время советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что ни Волц, ни представители будущей команды Трампа не сообщали, что планируют проводить проверки и кадровые чистки. Он также добавил, что администрация Трампа обязана оставить на должностях чиновников Совета нацбезопасности по крайней мере до начала работы новой команды.

"Сотрудники Совета нацбезопасности, которых спрашивают об их лояльности Трампу, в основном являются профильными экспертами, которые были отправлены в Белый дом федеральными ведомствами – например, Государственным департаментом, ФБР и ЦРУ – для временной работы, которая обычно длится от одного до двух лет. В случае увольнения из СНБ они возвращаются в свои ведомства", – подчеркнул Салливан.