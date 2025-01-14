Якщо ж будуть нелояльні до Трампа, то, скоріш за все, їх можуть звільнити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Нелояльних до Трампа можуть звільнити з Білого дому

Як пишуть у ЗМІ, деякі співробітники Ради нацбезпеки Білого дому вже почали збирати свої речі після того, як їх опитали щодо лояльності до Трампа. Водночас раніше ці посадовці були переконані, що залишаться працювати й за нової адміністрації республіканця.

Цікаво, що раніше майбутній радник Трампа Майк Волц публічно заявляв про намір до інавгурації звільнити всіх неполітичних призначенців та кар'єрних співробітників розвідки, щоб укомплектувати Раду тими, хто підтримує Трампа та його політику.

Масове звільнення експертів з питань зовнішньої політики та національної безпеки може позбавити команду Трампа значного досвіду та інституційних знань у вирішенні складних політичних викликів, зокрема в Україні та на Близькому Сході. Крім того, у такому випадку нові політичні експерти, залучені до роботи в РНБ, менш охоче говоритимуть про політичні розбіжності та занепокоєння,

– наголошують журналісти.

Водночас радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван стверджує, що ні Волц, ні представники майбутньої команди Трампа не повідомляли, що планують проводити перевірки та кадрові чистки. Він також додав, що адміністрація Трампа зобов'язана залишити на посадах чиновників Ради нацбезпеки принаймні до початку роботи нової команди.

"Співробітники Ради нацбезпеки, яких запитують про їхню лояльність Трампу, здебільшого є профільними експертами, які були відряджені до Білого дому федеральними відомствами – наприклад, Державним департаментом, ФБР і ЦРУ – для тимчасової роботи, яка зазвичай триває від одного до двох років. У разі звільнення з РНБ вони повертаються до своїх відомств", – наголосив Салліван.