Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times. Цю інформацію виданню надали двоє співрозмовників на умовах анонімності, проінформовані про ці плани.

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Що відомо про нові офіси Маска на території Білого дому

За даними співрозмовників, приміщення, яке планує використати Маск, розташоване в будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера, який прилягає до Білого дому.

Це місце дозволить бізнесмену, який володіє компаніями з мільярдними контрактами з федеральним урядом, і надалі мати значний доступ до обраного президента Дональда Трампа, коли він вступить на посаду цього місяця.

Джерела зазначають, що Маск обговорював з посадовцями перехідного періоду, яким буде його рівень доступу до Західного крила, але це залишилося нез'ясованим.

Також залишається невідомим, чи матиме партнер Маска, колишній кандидат в президенти від Республіканської партії, проросійський підприємець Вівек Рамасвамі, також офісні приміщення в будівлі Ейзенхауера.

Окрім того, досі незрозуміло, наскільки великою буде команда Маска, а також який буде його власний статус. Деякі чиновники припустили, що він міг би стати "особливим державним службовцем", статус, який може бути оплачуваним або неоплачуваним і має більш гнучкі правила для розкриття особистої фінансової інформації, ніж те, що вимагається від звичайних службовців.

Попередньо, Маск ще не визначився, чи візьме він на себе статус і обов'язки спеціального державного службовця.

Ексрадник Трампа пообіцяв вигнати Маска з Білого дому

Колишній головний стратег і радник Дональда Трампа Стів Беннон в інтерв'ю виданню Corriere della Sera пообіцяв зробити все, щоб Ілона Маска не пускали в Білий дім.

Експосадовець заявив, що доб'ється того, щоб американського бізнесмена вигнали з будівлі ще до інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутися 20 січня. Також Беннон зазначив, що зробить так, щоб в Маска не було перепустки з повним доступом до Білого дому.

Він (Ілон Маск – 24 Канал) дійсно зла людина,

– каже ексрадник Трампа.

Зокрема, Беннон негативно висловився про підтримку Маском візової програми для кваліфікованих робітників, яка обернулася гострим розривом між ультраправими активістами та прихильниками Трампа в технічних галузях.

Експосадовець в адміністрації Трампа заявив, що Ілону Маску "слід повернутися в Південну Африку", мавши на увазі країну, де американський бізнесмен народився.

"Чому ми дозволяємо південноафриканцям, найбільш расистським людям на Землі, білим південноафриканцям, узагалі будь-що коментувати з приводу того, що відбувається у Сполучених Штатах?", – сказав колишній радник президента США.

Стів Беннон також зазначив, що Маск "має зрілість дитини", а люди з оточення Трампа "втомилися від нього і його нав'язливого характеру".