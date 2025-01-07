Ілон Маск неодноразово дозволяв собі скандальні заяви на адресу Володимира Зеленського. Зокрема, мільярдер висміяв президента, коли він заявив, що Україна є незалежною країною, і ніхто не може змусити її сісти за стіл переговорів, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю американського подкастера Лекса Фрідмана.

Дивіться також Зеленський через інтерв'ю Лексу Фрідману намагався достукатися до трампістів, – Politico

Що Зеленський думає про Маска

Зеленський заявив, що поважає Маска, передусім, за те, що це людина, яка зробила себе сама. "Я сам працював, і компанія, і продакшн у мене був найбільший. І я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей, вкладати в них знання і робити щось важливе", – пояснив президент.

Він підкреслив, що вважає Маска лідером інновацій у світі, які рухають його вперед. Зеленський наголосив, що для нього завжди важливо,коли твоїм результатом можуть користуватися. Так, власне виходить і в Маска. Президент згадав за "Старлінки", які дуже допомогли українцям. Їх використовували після ударів Росії по енергетиці, і на фронті.

Я би дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував. І так, я йому вдячний за "Старлінки",

– сказав глава держави.

Зеленський сказав, що хоче, аби Маск приїхав в Україну, щоб він порозмовляв із тутешніми людьми.

До слова, Маск прокоментував виділення Байденом чергових 2,5 мільярда доларів Україні. Мільярдер назвав Зеленського, "чемпіоном усіх часів", вочевидь маючи на увазі "ошукування" чи "обкрадання" США.